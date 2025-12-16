戴立忍《功夫》圓夢挑戰動作片 補足多年遺憾

記者周毓洵／臺北報導

由九把刀執導、改編自同名小說的臺灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，今（16）日正式宣布將於2026年2月13日新春賀歲檔上映，同步曝光前導海報與前導預告，短短1分鐘便以高能量武打畫面與熱血情感掀起討論熱潮。其中，金獎影帝戴立忍一掌震碎牆壁的畫面成為最大亮點，也宣告他從影多年，終於圓了心中的動作片夢。

《功夫》耗時2年、斥資近3億元臺幣打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，並由曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影融合寫實街頭打鬥與奇幻超能力設定，打造臺灣影壇前所未見的動作規模。

廣告 廣告

戴立忍在片中飾演外表落魄、實則身懷絕世武功的神秘流浪漢「黃駿」，他笑說自己從小學跆拳道，卻一直沒拍過真正的動作片，「這一直是我的遺憾，再晚幾年我可能也打不動了！」九把刀則坦言，早在多年前便認定「黃駿」非戴立忍莫屬，只是一直不敢開口邀約，直到電影籌備關鍵期才鼓起勇氣，沒想到對方一口答應，讓夢幻卡司正式到位。

為了呈現小說中獨特的武打世界觀，劇組特別邀請韓國頂尖動作團隊Triple A、動作導演張材旭，以及臺灣金獎動作設計洪昰顥共同操刀。柯震東也透露，與戴立忍一起接受動作訓練時，完全被前輩的體能震撼，「他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」

九把刀自2001年開始在網路連載《功夫》小說，25年來始終期待將這個世界搬上大銀幕。他感性表示：「這是等待了25年的夢想，終於能把我腦海中的功夫世界分享給大家。」隨著前導預告釋出，《功夫》也被視為2026年賀歲檔最受期待的熱血奇幻動作大片。

影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」（麻吉砥加提供）

《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。（麻吉砥加提供）

柯震東（左）在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋（右）在暗巷被小混混痛毆。（麻吉砥加提供）

劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（麻吉砥加提供）