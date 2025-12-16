戴立忍《功夫》圓夢挑戰動作片 補足多年遺憾
記者周毓洵／臺北報導
由九把刀執導、改編自同名小說的臺灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，今（16）日正式宣布將於2026年2月13日新春賀歲檔上映，同步曝光前導海報與前導預告，短短1分鐘便以高能量武打畫面與熱血情感掀起討論熱潮。其中，金獎影帝戴立忍一掌震碎牆壁的畫面成為最大亮點，也宣告他從影多年，終於圓了心中的動作片夢。
《功夫》耗時2年、斥資近3億元臺幣打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，並由曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影融合寫實街頭打鬥與奇幻超能力設定，打造臺灣影壇前所未見的動作規模。
戴立忍在片中飾演外表落魄、實則身懷絕世武功的神秘流浪漢「黃駿」，他笑說自己從小學跆拳道，卻一直沒拍過真正的動作片，「這一直是我的遺憾，再晚幾年我可能也打不動了！」九把刀則坦言，早在多年前便認定「黃駿」非戴立忍莫屬，只是一直不敢開口邀約，直到電影籌備關鍵期才鼓起勇氣，沒想到對方一口答應，讓夢幻卡司正式到位。
為了呈現小說中獨特的武打世界觀，劇組特別邀請韓國頂尖動作團隊Triple A、動作導演張材旭，以及臺灣金獎動作設計洪昰顥共同操刀。柯震東也透露，與戴立忍一起接受動作訓練時，完全被前輩的體能震撼，「他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」
九把刀自2001年開始在網路連載《功夫》小說，25年來始終期待將這個世界搬上大銀幕。他感性表示：「這是等待了25年的夢想，終於能把我腦海中的功夫世界分享給大家。」隨著前導預告釋出，《功夫》也被視為2026年賀歲檔最受期待的熱血奇幻動作大片。
影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」（麻吉砥加提供）
《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。（麻吉砥加提供）
柯震東（左）在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋（右）在暗巷被小混混痛毆。（麻吉砥加提供）
劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（麻吉砥加提供）
其他人也在看
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 23
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 11 小時前 ・ 35
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 3 天前 ・ 29
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 10 小時前 ・ 12
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 129
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 21
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 1 天前 ・ 51
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了
台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
《公益律師》首播評價好看！鄭敬淏+可愛狗狗怎能拒絕？被蘋果箱現金陷害的網紅法官、勢利卻正義的不完美英雄，收視最高破7％
《公益律師》評價1｜前法官編劇，故事扎實鄭敬淏主演的《公益律師》評價好看，主要原因之一就是編劇是由前法官文裕皙作家來執筆，因此不論是專業度或是寫實度都是有一定的水準，而這部《公益律師》也是文裕皙作家這四年來的第三部法庭劇，可以說是寫實又專業Marie Claire美麗佳人 ・ 6 小時前 ・ 1
白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登三公尺大展神威收視奪冠！最夯恰吉「王世堅」神助攻
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。民視 ・ 1 天前 ・ 4