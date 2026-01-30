戴立忍59歲初體驗自爆健忘 為《功夫》每天脫一層皮

戴立忍第1次參與電影宣傳戶外宣傳活動。黃于珊攝



《功夫》導演九把刀今（1╱30）率戴立忍、柯震東、曾莞婷現身西門町舉辦接招見面會，並發送紅包袋給影迷，從沒參加過影迷活動的戴立忍笑說：「因為今天天氣很好！剛好有空，這是我第1次參與戶外宣傳活動，所以我蠻緊張的。」

戴立忍飾演的師父「黃駿」外表就像流浪漢，他透露最長1天要花3到4小時特殊化妝，笑說：「看受傷的程度，受傷越重的話花的時間越久，每天要上一層皮在脫一層皮。」

談到角色「黃駿」，59歲的戴立忍直言2人相似度極高，「他非常健忘，第2天醒來不管前1天發生什麼事又是開開心心面對另外1天，我覺得這個特質是我很喜歡的，跟我蠻像的，我也是非常健忘的人」。

至於與九把刀合作的感想？戴立忍說：「每天都很開心，因為他是1個點子很多的人，他的腦迴路跟我的朋友或我自己都很不一樣，所以他總是能帶來驚喜。」九把刀則在一旁補刀：「他朋友年紀都比較大一點。」《功夫》2月13日上映。

