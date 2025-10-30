戴維斯開季火燙卻再傷！僅打6分鐘提前退場 獨行俠險勝溜馬
（記者許皓庭／綜合報導）達拉斯獨行俠今（30）日在主場以107比105驚險擊退印第安納溜馬，不過全場焦點卻落在明星長人戴維斯（Anthony Davis）身上。他在首節因左下腿痠痛提前退場，僅出賽6分半鐘便宣告傷退，讓球隊勝利蒙上陰影。
圖／戴維斯（Anthony Davis）今（30）日僅出賽6分半鐘便宣告傷退，讓球隊勝利蒙上陰影。（翻攝 Ron Harrod Jr. X）
戴維斯此役原本帶著「雙側阿基里斯肌腱病變」（bilateral Achilles tendinopathy）出賽，首節中段一次落地後出現明顯不適，步伐僵硬並主動示意換人。比賽還剩4分12秒時，獨行俠喊出暫停，他蹲在場邊片刻後直接返回休息室，隨即球團宣布因左下腿痠痛退賽，全場僅留下4分、4籃板的數據。
現場記者哈羅德（Ron Harrod Jr.）描述，戴維斯在一次起跳落地時「腳重重踩到地板，隨即一瘸一拐走向板凳席」，之後便未再回到場上。半場結束前，球團確定他不會再登場，並將安排進一步檢查。
戴維斯開季狀態極佳，連續4場繳出至少20分、10籃板的「雙十」成績，是隊史首位開季連4場達成此紀錄的球員。根據《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）報導，他賽前已明知有肌腱不適，但仍堅持上陣，未料開賽不到一節就因舊疾加劇被迫退場。
現年32歲的戴維斯去年2月被交易至獨行俠，與「金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家。上季他僅出賽9場，因腹部與內收肌拉傷休養長達6週。如今新球季才打沒幾場，又傳出腿部傷勢消息，讓球迷擔心他再度陷入「玻璃人魔咒」。
本場比賽是獨行俠主場5連戰的最終場，球隊雖靠唐西奇末節關鍵助攻與外線發揮驚險取勝，但傷兵問題仍是隱憂。除戴維斯外，明星後衛厄文（Kyrie Irving）因上季撕裂前十字韌帶仍處於無限期缺陣狀態；中鋒加福德（Daniel Gafford）也因訓練營扭傷腳踝尚未歸隊；新秀里夫利二世（Dereck Lively II）則因膝蓋扭傷連兩場缺席。
多名內線與主力同時掛傷號，使教練團調度面臨考驗。球隊醫療部門透露，將持續觀察戴維斯的腿部狀況，並在未來48小時內進行MRI檢查，以確認傷勢嚴重程度。
儘管球隊驚險拿下勝利，但這場比賽再度敲響健康警鐘。球迷在社群上紛紛留言表示：「希望戴維斯能撐完整季」、「別再看到他因傷倒下」。獨行俠接下來將迎來客場之旅，若戴維斯缺陣時間拉長，恐對球隊戰力造成重大衝擊。
