戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬
台灣羽球天后戴資穎7日晚間在臉書正式宣布退役，結束輝煌的職業生涯。消息一出，全台體壇與球迷紛紛湧入留言表達不捨與祝福。曾是奧運羽球金牌國手、現任運動部部長的李洋感性表示「阿戴辛苦了」；總統賴清德也在貼文下留言，感謝她用汗水與毅力讓世界看見台灣的力量。
宣布退役：不想讓大家看到脆弱的一面
戴資穎在臉書發文指出，去年因腳傷深受打擊，當時不確定自己是否能順利上場。最後幾場比賽甚至因膝蓋劇痛被迫退場，無法替職業生涯畫下完整句點。她寫道：「不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切……。」
戴資穎坦言，之所以選擇在社群平台公布退役消息，是因為不想讓大家看到脆弱的一面，也無法給出完美的退役儀式。她同時透露，今年左腳與右腳都動過手術，經過長時間復健後，特別感謝國訓中心與羽協的協助，以及周文毅醫師的專業治療，讓膝蓋能夠修復，未來生活仍能正常運動。
感謝支持：羽球世代正式劃句點
戴資穎表示，退役後的生活規劃尚未確定，但期盼能開始體驗「不用鬧鐘叫醒我」的日子。她在文末寫道：「謝謝羽毛球帶給我的一切。戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」
李洋與賴清德留言致意
消息公布後，網友紛紛留言感謝與祝福。曾為羽球金牌國手的運動部部長李洋在留言中寫道：「阿戴辛苦了。」
總統賴清德也於貼文下表示：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」
