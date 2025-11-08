戴資穎宣佈高掛球鞋 父親事先不知情？
曾經霸榜世界女子羽球排名第一長達214週、創造了至今仍是最久紀錄的台灣球后戴資穎，7日在臉書宣佈，自己將正式退役。讓許多球迷感到震驚。
在貼文裡，戴資穎首先感謝球迷們的關心，一起陪她度過大大小小的比賽。但去年對她來說，是個非常沉重的打擊。當時作為可能是最後一屆的奧運參賽，賽事還沒開始，戴資穎就傳出膝傷的噩耗。但最後她仍然咬牙上陣。她坦言，那時她不知道自己的腳到底有沒有辦法比賽，只知道自己要拚了命，也要去爭取幾乎不可能的勝利。她認為，因為沒有人放棄我，自己又怎麼能放棄。
直到去年最後的那幾場比賽，讓她被迫離開球場。戴資穎坦言，沒能讓自己的羽球生涯，有個完美的結局，感到很遺憾。現在，戴資穎將告別賽場，雖然很不捨，不過戴資穎也打趣道，終於可以體驗不用鬧鐘叫醒自己的生活了。
雖然戴資穎表示，自己還沒想好退役後的規劃是什麼，但據媒體報導，戴資穎的爸爸有透漏說，她有想要去爬玉山、去環島。對於戴資穎宣佈退役的事，父親戴楠凱表示自己事先也沒聽她規劃說什麼時候要退役，是在戴資穎發文以前才跟他說的，那時他也覺得很突兀，但仍然表示做父親的，一定會全力支持她。
戴資穎退役的消息一出，泰國羽球名將依瑟儂也發了兩人合照的貼文，場內場外都是好友的依瑟儂，雖然也感到不捨，但也送上最溫暖的祝福，讓球迷們再次見證兩人之間深厚的友誼。戴資穎與依瑟儂從球場上到場外，一直相互競爭相互提攜，一路上都是非常可敬的對手，兩人曾經在2021奧運賽場上，上演一場精采絕倫的比賽。最後由戴資穎獲得那場對決的勝利。賽後兩人飛身救球雙雙累倒在地的畫面，還被畫成漫畫，引起非常熱烈的討論。
戴資穎因為不想給大家看到脆弱的自己，因此選擇不舉辦退役儀式，而是選擇在社群宣布退役，看到戴資穎的貼文，球迷們也紛紛在底下留言為她送上祝福。文末，戴資穎感性寫到：「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」
