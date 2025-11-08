戴資穎宣布正式退役 「謝謝羽球帶來的一切」
台灣首位世界羽球球后戴資穎拋出震撼彈，7日晚間在臉書粉專宣布「正式退役」，感謝球迷陪她一起走過大大小小的比賽，但也提到去（2024）年奧運帶傷出征，卻僅止於預賽最終戰的遺憾。
貼文一出，球迷湧入留言，總統賴清德也向戴資穎說聲辛苦了，給予滿滿祝福。泰國球后依瑟儂（Ratchanok Intanon）也曬出合照，祝福好友能過上美好的日子。
戴資穎從2023年底，右側膝蓋傷勢就一直反反覆覆，大大影響了之後的賽事表現。
現年31歲的戴資穎，從國小3年級就開始接觸羽球，是台灣羽球史上最年輕的甲組選手；2009年開始進軍國際賽，兩年後就在洛杉磯公開賽中拿下生涯首個職業賽冠軍；2014年更在世界羽聯超級系列賽總決賽奪得后冠，成為台灣第一人；2016年更登頂世界球后，締造在位214週的「小戴障礙」；2020東京奧運雖不敵中國對手，仍為我國奪下一枚女單銀牌。
而今年初小戴出席生涯致敬展時，就曾被記者問到退休話題，當時戴資穎表示，「可能運動員就是都會有離開賽場的一天，但我覺得就是我的精神不會，我想要帶給大家的精神是相信自己、永不放棄，希望這個精神可以一直陪伴在大家心中。」
言猶在耳，如今宣布退役，為長達16年的羽球生涯畫上句點，爸爸看著資穎多年征戰拿下的獎牌，也有話要說。
戴資穎爸爸戴楠凱說道，「這應該是12歲的戴資穎第一次出去比賽的選手證，你看2007年在越南。羽球是她的最愛，所以退役後她是會在羽球這個領域，看是怎麼樣傳承、怎麼延續。」
小戴說還沒有想好退役後要做什麼事，但可以體驗不用被鬧鐘喚醒的生活，也希望小戴精神能陪伴球迷繼續前進。
台北主場辦退休告別職業生涯 李洋：沒有想過會這麼鼻酸
羽球好手戴資穎2023豐收 生涯第4座年終賽冠軍
戴資穎6度登羽球球后 總週數達214週
