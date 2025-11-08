戴資穎宣布退休 賴清德留言「小戴辛苦了」69字吐露感想
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導
羽球天后戴資穎7日深夜在臉書正式宣布退役，賴清德總統留言「小戴辛苦了」，感謝戴資穎用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。
賴清德在戴資穎臉書寫下留言「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」
對於退休的思考，戴資穎坦言，去年「在巴黎奧運我的腳，不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場，爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」
戴資穎說，「沒能在職業生涯裡有個完整的結局，不確定自己還要多少時間，才能接受及放下去年的一切，我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡，告訴大家這個消息。」
戴資穎說，「是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。
