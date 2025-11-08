戴資穎宣布退役！戴爸曝女兒心境：她現在想環島爬玉山
羽球天后戴資穎7日晚間在臉書正式宣布退役，結束自七歲接觸羽球以來的運動生涯，消息引起全台關注。她的父親戴楠凱受訪時表示，女兒從小到大幾乎都與羽球為伴，如今決定暫時放下球拍，是「階段性的休息」。
戴楠凱接受採訪時提到，女兒從七歲練羽球至今三十歲，幾乎將一生奉獻給比賽與訓練。「她一直比賽嘛，都沒有童年時間，也沒有什麼去旅遊，所以她說她要環島，慢慢去品味台灣的美麗。」他形容，這是女兒給自己的階段性休息，也是一種重新體驗生活的開始。
戴資穎在臉書發文宣布退役時表示，去年因腳傷深受打擊，當時不確定能否順利上場比賽，甚至在最後幾場比賽中因膝蓋劇痛被迫退場，無法以完整方式結束職業生涯。她坦言：「不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切……。」
由於不想讓大家看到脆弱的一面，她選擇在社群平台上平靜公布退役消息。文中也提到，今年左右腳都動過手術，經過長時間復健，特別感謝國訓中心、羽協以及周文毅醫師的協助，讓她的膝蓋能夠修復，未來仍能正常生活與運動。
