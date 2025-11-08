戴資穎宣布退役 戴爸透露女兒未來計畫：她想爬玉山、環島

〔記者許麗娟／高雄報導〕31歲的羽球球后戴資穎昨日在臉書宣布退役，戴資穎這一年因膝傷左、右腳輪流開刀、復健，也惋惜去年在場上痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，如今正式宣布引退，戴爸戴楠凱今(8)日受訪表示，尊重她的意願，並透露戴資穎曾說退休後，想去爬玉山、台灣環島。

戴資穎宣布退役，戴楠凱今日在店裡看著戴資穎從小開始比賽掛滿的選手證，回憶地說，第1張國際賽事選手證，應該是2007年12歲時出國到越南的比賽，那場賽事與高雄羽球大師賽的層級相同，而至今，戴資穎贏得的獎牌、獎盃更是多到無法數。

廣告 廣告

戴楠凱表示，自己也是在她發臉書文前才得知(引退)，她從7歲到現在31歲都在打羽球，這也是階段性的休息，有什麼想法相信她自己知道，家人也是一路支持她、尊重她的個人意願，一路征戰了這麼久，讓她先休息，再看未來有什麼規畫，做父母的就是全力支持，對她未來的規劃沒有意見。

對於戴資穎退休後是否有什麼興趣想去完成，戴楠凱說，她曾說要去爬玉山、台灣環島，過去一直在比賽都沒有出去玩，「想環島台灣慢慢品味台灣的美麗」。至於沒有在球場引退，雖然自己和球迷也很不捨，但應該也不會辦引退儀式，羽球是她的最愛，未來應該也會在羽球上用不同的方式傳承和延續，這是「人生的一個階段結束，會再開始另一個階段」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

羽球》永遠的球后！戴資穎「震撼彈」正式宣布退休

鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸

羽球》「我討厭與妳交手」人生最重要2獎牌都來自戴資穎 辛度獻祝福

「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天

