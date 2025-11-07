戴資穎宣布退役！李洋、陳其邁給祝福 賴清德喊：謝謝妳讓世界看見台灣的力量

戴資穎正式宣佈退役。（體育署提供 ）

台灣知名羽球選手戴資穎今（7）日拋出震撼但正式宣布退役，她坦言，「去年對我來說是深受打擊的1年，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。在貼文一出後，總統賴清德、運動部長李洋紛紛留言發聲了。

戴資穎今天透過臉書宣布退役並坦言，「去年對我來說是深受打擊的一年」，回想起去年奧運時自己的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。

「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己」，戴資穎說，當時的痛和無能為力，是自己這輩子永遠都不會忘記的，「去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切」。

戴資穎說，不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。她也表示，「退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了」。

在貼文一出後，賴清德送上祝福，「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心」。

陳其邁則留言說，謝謝小戴，「相信自己」的精神一直鼓舞著大家，「高雄永遠挺你，祝福你一切順利喔」。李洋則在IG留言說，「能跟阿戴成為同時期的隊友真的是很特別的人生回憶」。

