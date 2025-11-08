戴資穎宣布退役：盼精神陪伴大家繼續前進 賴總統貼文祝福
記者陳建興／台北報導
台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」總統賴清德在貼文下留言，「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」前奧運羽球金牌國手、現任運動部長的李洋也感性表示：「阿戴辛苦了！」。
戴資穎生涯至今仍保有球后在位週數214週，以及年終賽女單史上最多冠等紀錄，對於選擇在臉書宣布退休而未舉辦引退儀式，戴資穎表示，因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。
其實，戴資穎從去年就飽受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場，沒想到她在社群媒體震撼宣布，將正式高掛球鞋退役，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場。」
戴資穎也分享，2024年是深受打擊的一年，當時腳的狀況還不確定巴黎奧運能否上陣，只能拚了命站上場，爭取幾乎不可能獲勝的機會，並提到當下的痛、無能為力是這輩子永遠不會忘記，「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己。」
因為膝傷被迫離開球場，戴資穎表示未能在職業生涯有個完整結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，加上不想讓大家看見脆弱的自己，而且沒辦法給大家一個完美的退役儀式，因此最後選擇在社群媒體向外界宣布退役消息。
戴資穎並提到，目前還沒想到退役後的相關規劃，不過是時候開始體驗不用被鬧鐘叫醒的生活，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，也希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」
賴總統也在戴資穎宣布退役的貼文留言：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」
曾為羽球金牌國手的運動部部長李洋在留言中寫道：「阿戴辛苦了。」
其他人也在看
體壇震撼彈！戴資穎宣布高掛球拍 戴爸親曝：她退休想做「這2事」
即時中心／黃于庭、李美妍報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布高掛球拍，並喊話希望她的精神能陪伴大家繼續前進，讓許多球迷相當不捨。對此，戴資穎父親戴楠凱今（8）日表示，一路以來都支持、尊重小孩個人意見，就看女兒未來有什麼規劃。戴資穎昨晚發文正式宣佈退役，她感謝大家陪伴，一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人到場替她加油。她也坦言，去（2024）年是深受打擊的一年，當初征戰奧運時受到腳傷影響，不知是否能順利上場比賽，不過她拚了命，都想站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。此外，戴資穎笑說，退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒的生活了，她感謝羽毛球帶給她的一切，也宣告她的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。針對戴資穎退役消息，戴楠凱指出，這是女兒規劃好的，時間點自己也不知道，「她跟我說的時候很突然，沒有事前說什麼時候要退役」，不過發文之前戴資穎有先告知，他則回應「好啊」，畢竟本來就是要做的事情。戴楠凱表示，一路以來都支持、尊重小孩個人意見，也征戰這麼久的時間，就看戴資穎未來有什麼規劃。戴楠凱說道，戴資穎本來就有腳傷，年紀也大了，去年奧運後膝蓋長期不舒服，經過長庚醫院診斷後，決定兩邊膝蓋都要開刀治療，目前努力在復原當中。他也提到，女兒從7歲到30歲都跟羽球在一起，現在算是階段性休息。至於外界關心，戴資穎退休之後要幹嘛？戴楠凱笑回，她說要去爬玉山、環島，不過對於「退休紀念會」一事，他則強調，目前戴資穎對此沒有意願，但對於退役是相當不捨。原文出處：快新聞／體壇震撼彈！戴資穎宣布高掛球拍 戴爸親曝：她退休想做「這2事」 更多民視新聞報導蕭美琴歐洲議會演說宛如「大明星」 議員掌聲如雷要求合照中國又擾台！國軍偵獲25機艦、1公務船出海 10架次越中線闖我空域男子問一句「人妖嗎」遭打！泰男怒脫高跟鞋 信義區上演街頭互毆FTV Sports 影音 ・ 12 小時前
戴資穎的羽球世代劃下句點 賴清德：謝謝你用汗水和毅力讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間透過社群媒體宣布，正式退役，並提到去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。消息曝光後，引發國人關注，總統賴清德也現身留言表示「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」中時新聞網 ・ 15 小時前
戴資穎宣布退役！陳其邁讚「1精神」鼓舞大家 本人4字回應了
台灣羽球天后戴資穎7日透過社群媒體表示，她要正式卸下選手身分、宣佈退役，許多人都到該篇貼文下方替她加油打氣。高雄市長陳其邁說，戴資穎「相信自己」的精神一直鼓舞著大家；而戴本人則回應「謝謝市長」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。自由時報 ・ 11 小時前
戴資穎宣布退役 羽球天后盼精神陪伴大家繼續前進
台灣羽球天后戴資穎今天透過社群媒體宣布正式卸下選手身分，謝謝羽毛球帶給她我的一切，並預告「戴資穎的羽球世代」正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
新北市長之爭媒體人憂1狀況發生：蘇巧慧勝選機率恐大增
2026年新北市長選戰，隨著各黨侯選人出爐逐漸加溫。民進黨提名立委蘇巧慧參選；民眾黨主席黃國昌仍按照原本計畫，將於明年2月1日成立競選辦公室；國民黨則除了台北市副市長李四川之外，現任新北市副市長劉和然也有意願。媒體人謝寒冰認為，如果藍白沒有喬好，變成三腳督，反而對藍白本身不利，蘇巧慧勝選機率就會大增。中時新聞網 ・ 11 小時前
影／世界球后戴資穎宣布退役 父親心疼：該讓她看看不同世界了
31歲世界羽球天后戴資穎昨在個人臉書正式宣布退役，為超過20年的羽壇傳奇畫下句點。她以「謝謝羽毛球帶給我的一切」一語，向球迷道別，戴資穎父親今早受訪表示，女兒退役是規畫中的事，支持並尊重她的決定...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
戴資穎退役寫下32冠傳奇！名球評盛讚「羽壇藝術家」 依瑟儂暖心送祝福
1994年出生的戴資穎，從小就展現驚人天賦，2009年在越南初試啼聲即奪亞軍，2011年於美國公開賽收穫首冠。2016年首度登上世界排名第一，並在隔年締造27連勝的紀錄，站上生涯巔峰。2018年是她最輝煌的一年，全英賽、亞錦賽、亞運接連封后，單季8冠，確立無人能敵的地位。職業生...CTWANT ・ 16 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 5 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前