戴資穎宣布退役：盼精神陪伴大家繼續前進 賴總統貼文祝福

記者陳建興／台北報導

台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」總統賴清德在貼文下留言，「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」前奧運羽球金牌國手、現任運動部長的李洋也感性表示：「阿戴辛苦了！」。

戴資穎生涯至今仍保有球后在位週數214週，以及年終賽女單史上最多冠等紀錄，對於選擇在臉書宣布退休而未舉辦引退儀式，戴資穎表示，因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式。

廣告 廣告

戴資穎在臉書宣布正式退役，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。（圖片來源：戴資穎臉書）

其實，戴資穎從去年就飽受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場，沒想到她在社群媒體震撼宣布，將正式高掛球鞋退役，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場。」

戴資穎也分享，2024年是深受打擊的一年，當時腳的狀況還不確定巴黎奧運能否上陣，只能拚了命站上場，爭取幾乎不可能獲勝的機會，並提到當下的痛、無能為力是這輩子永遠不會忘記，「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己。」

因為膝傷被迫離開球場，戴資穎表示未能在職業生涯有個完整結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，加上不想讓大家看見脆弱的自己，而且沒辦法給大家一個完美的退役儀式，因此最後選擇在社群媒體向外界宣布退役消息。

戴資穎目前還沒想到退役後的相關規劃，此為今年3月其產品代言廠商為她舉辦生涯特展，出席現場的英姿。（記者陳建興攝）

戴資穎並提到，目前還沒想到退役後的相關規劃，不過是時候開始體驗不用被鬧鐘叫醒的生活，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，也希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

賴總統也在戴資穎宣布退役的貼文留言：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」

曾為羽球金牌國手的運動部部長李洋在留言中寫道：「阿戴辛苦了。」