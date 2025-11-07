戴資穎宣布退役！金牌部長李洋動情發聲：能與阿戴同時期征戰是珍貴回憶

台灣羽球天后戴資穎今（7）日宣布正式退役，感性回顧多年來的球員生涯。圖／中華奧會提供（資料照）

台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，消息震撼體壇。運動部李洋部長，同時也是兩屆奧運金牌好手李洋也在社群留言，感性寫下：「能跟阿戴成為同時期的隊友一起征戰，真的是很特別的人生回憶。」

李洋與戴資穎同為台灣羽壇的代表人物，兩人皆在2021年東京奧運締造歷史，李洋與王齊麟聯手奪下台灣首面羽球奧運金牌，戴資穎則摘下女單銀牌。兩人一金一銀，象徵台灣羽球的高峰時刻，也是國人心中難以忘懷的畫面。

31歲的戴資穎從15歲起就踏上國際舞台，由父親戴楠凱陪伴征戰世界。她在2011年以17歲之齡拿下美國黃金大獎賽冠軍，2014年成為台灣首位BWF年終賽冠軍。

2016年於香港公開賽封后後登上世界球后寶座，並在2017年締造27連勝紀錄。其後更於2018年雅加達亞運奪金、2021年東京奧運與世錦賽摘銀、2023年年終賽再封后，生涯累積214週世界第一的紀錄。

戴資穎／Tai Tzu-Ying小檔案

生日：1994年6月20日

羽球啟蒙：9歲

學歷：台北市立大學博士班

主要成績：

2014、2016、2020、2023 年 BWF 年終總決賽女單冠軍

2017、2018、2020 年全英羽球公開賽女單冠軍

2018 年雅加達-巨港亞運女單金牌

2021 年東京奧運女單銀牌

2021 年世界羽球錦標賽女單銀牌

2022 年世界羽球錦標賽女單銅牌

2023 年亞洲羽球錦標賽女單金牌



