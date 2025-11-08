戴資穎宣布退役！陳其邁喊：高雄永遠的驕傲
[NOWnews今日新聞] 台灣羽球天后戴資穎昨透過社群媒體表示，正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。對此，高雄市長陳其邁今（8）日表示，「祝福小戴，我們高雄永遠的驕傲！祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰」。
對於戴資穎宣布退役，陳其邁表示，2020年的冬季，戴資穎抽空擔任高雄的秋冬旅遊觀光大使，走遍市區、也到六龜品山茶嚐美食。
陳其邁提到，戴姿穎雖然在全世界比賽行程滿滿，仍然掛記高雄，與高雄、運動相關的活動只要受邀都盡可能出席；在球場上用盡全力拚搏、相信自己的精彩表現，更讓所有高雄市民跟著哭、跟著笑，凝聚感動、鼓舞人心。
陳其邁說，未來一定還會在高雄的許多角落遇見小戴，「我們心中永遠的球后，她的精神將與高雄長存。小戴，好好休息吧！體驗不被鬧鐘叫醒的生活。祝福一切順利」。
此外，陳其邁上午受訪時也說，希望戴姿穎能輕鬆自在、享受屬於她的生活，她的年年征戰，為高雄、為台灣，贏得非常多驕傲，也是年輕朋友的一個典範，尤其在奧運的比賽，全面拚搏的精神，令人敬佩。
對於戴資穎未來的規劃，陳其邁提到，仍有時間與戴爸爸、戴姿穎聊一聊，現在戴已經退休，高雄鹽酥雞嘉年華馬上要到了，小戴應該不用那麼忌口，現在也能在高雄，好好享受比較休閒的生活。
