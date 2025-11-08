戴資穎宣布退役！陳其邁讚「1精神」鼓舞大家 本人4字回應了
政治中心／劉宇鈞報導
台灣羽球天后戴資穎7日透過社群媒體表示，她要正式卸下選手身分、宣佈退役，許多人都到該篇貼文下方替她加油打氣。高雄市長陳其邁說，戴資穎「相信自己」的精神一直鼓舞著大家；而戴本人則回應「謝謝市長」。
戴資穎說，謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，她要正式宣佈退役，謝謝大家陪她一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，後期更是有非常多人和她一起到比賽現場、替她加油。
戴資穎指出，去年對她來說是深受打擊的一年，回想起去年奧運時，她的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會，因為別人沒有放棄她，她更不能放棄自己。
戴資穎坦言，當時的痛和無能為力是永遠不會忘記的，去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，她也不確定還要多少時間才能接受及放下去年的一切，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。
戴資穎也說，退役後還沒有規劃好要做什麼事情，「是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了」，謝謝羽毛球帶給她的一切，「戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。
該篇貼文下方湧入大量留言，不少公眾人物也來替代戴資穎加油。陳其邁特別說，謝謝小戴，「相信自己」的精神一直鼓舞著大家，「高雄永遠挺你，祝福你一切順利喔」。戴資穎對此回應，「謝謝市長」。
陳其邁今（8）日以「祝福小戴，我們高雄永遠的驕傲！」為題發文說，小戴退役了，祝福下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事，繼續化解每一次艱難挑戰。
陳其邁提到，2020年的冬季，戴資穎抽空擔任高雄的秋冬旅遊觀光大使，走遍市區、也到六龜品山茶嚐美食，雖然戴在全世界比賽行程滿滿，仍然掛記高雄，與高雄、運動相關的活動只要受邀都盡可能出席；在球場上用盡全力拚搏、相信自己的精彩表現，更讓所有高雄市民跟著哭、跟著笑，凝聚感動、鼓舞人心。
陳其邁認為，未來一定還會在高雄的許多角落遇見小戴。「我們心中永遠的球后，她的精神將與高雄長存。小戴，好好休息吧，體驗不被鬧鐘叫醒的生活。祝福一切順利」。
