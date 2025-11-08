戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別

台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。

戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅拿下32座單打冠軍，更是長達214週世界球后的紀錄保持人，但長年來也累積不少傷勢，7號小戴在臉書上宣布退役震撼彈，她坦言，去年是深受打擊的一年，拼了命站上場奧運賽場，爭取幾乎不可能獲勝的機會，但別人沒有放棄她，她更不能放棄自己，當時的痛和無能為力，是她這輩子永遠都不會忘記的。

小戴還說，去年最後的幾場比賽，因膝傷痛被迫離開球場，沒能在職業生涯有完整結局，不想讓大家看見脆弱的她，所以無法給大家一個完美的退休儀式。消息一出，湧入大批網友祝福，總統賴清德也親自表達對小戴的感謝，多年來在賽場上交鋒的選手們也紛紛發文，表達對小戴的不捨與讚賞。

其中，泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）不僅留言獻上祝福，還在自己的IG上發文PO出多張和小戴的合影，大讚「沒有什麼可以形容你的，因為你真的令人驚豔！擁有如此精湛又獨特的技術與球風。只希望你的未來一帆風順，也為你感到開心，從此再也不用設鬧鐘了」。

小戴和依瑟儂多年來是羽球場上的「宿敵」也是好朋友，東京奧運兩人在8強碰頭，上演堪稱史詩級的經典一役，最終由小戴勝出。去年巴黎奧運，小戴迎來奧運最後一舞，於16強再度遇上依瑟儂，雖然因傷小戴沒能發揮水準，但兩人賽後惺惺相惜、相擁而泣的一幕，感動逼哭眾人，讓人看到頂尖選手之間除了競爭，也有相知相惜的珍貴情誼。

