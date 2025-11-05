戴資穎揮拍教學！中華電信捐贈數位閱讀帳號與運動物資助力學童追夢
【記者張嘉誠／綜合報導】
中華電信攜手永續發展大使戴資穎，以「永續精采 與戴前行」為號召，持續推動「數位平權、教育共好、暖心行動」等公益計畫，羽球天后戴資穎親臨中華電信學院高雄所，揮拍教學指導小球員，陪伴學童度過開心的假日時光。中華電信則捐贈羽球運動物資與「FunPark童書夢工廠」數位閱讀平台帳號，讓孩子在運動與學習中同步成長，從球場到數位閱讀，結合運動教育與數位平權，激發孩子勇敢追夢的力量，也展現企業社會責任的溫度與永續精神。
羽球天后戴資穎揮出一記記漂亮球路，現場的小球員們眼睛亮晶晶，學得聚精會神。高雄市龍肚國小學生興奮地說：「小戴姊姊打球好厲害！」獅湖國小學生則說：「很開心，看她打球感覺很輕鬆，不容易失誤！」孩子們在球場上奔跑揮拍，笑聲與球拍擊球聲交織，場面溫暖又充滿活力。
除了捐贈運動物資，中華電信另提供「FunPark童書夢工廠」數位閱讀平台帳號一年，讓孩子們在運動與數位學習上同步成長。戴資穎分享自己的感受：「看到孩子們努力比賽，我想起自己小時候的訓練，雖然辛苦，但希望他們能堅持下去，就像我們一直努力做對的事，把這份力量與永續精神傳承下去。」
戴資穎還與中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜等長官進行三對三表演賽，現場氣氛熱烈。中華電信董事長簡志誠表示：「小戴奮鬥不懈，縱使遇到困難也能突破，她的精神與我們推動永續、追求公益的理念一致。」他強調，中華電信長期秉持ESG精神與以人為本理念，將運動教育與數位平權帶入校園，讓教育資源更公平，孩子們能在學習與運動中找到自信與夢想。
高雄市羅達生副市長出席活動，肯定中華電信長期支持台灣體育與教育均衡發展，捐贈運動與數位資源讓孩子在校園中自由奔跑、探索知識，也盛讚戴資穎是高雄驕傲、孩子榜樣。中華電信長期支持女籃隊、少棒及青少棒錦標賽、UBA大專聯賽、羽球公開賽及中華職棒明星賽等活動，並以「暖心方案、樂齡方案、在地ESG關懷」推動公益，累計受益人次達71萬，未來將持續拓展「i暖心行動」，陪伴更多孩子築夢成長。圖片擷取自影片，看完整版影片：https://reurl.cc/8bnapy
