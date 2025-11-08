戴資穎時代結束！英知名球評：願妳下個人生篇章依舊幸福 一票網噴淚

體育中心／李紹宏報導

台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」

英國知名球評「克媽」克拉克（Gill Clark）在IG上發文提到，每一位頂尖運動員的職業生涯中，總會經歷那一段艱難時期，「曾經被悉心雕琢的身體開始反叛，或是那份曾經貪得無厭、對勝利的渴望漸漸消退的時刻」。

克拉克說，其實在大約1年前戴資穎接受膝蓋手術時，就在心裡做好準備，「或許再也無法目睹她的風采。雖然回歸的機會看似微渺，但那份微弱的期盼始終未曾熄滅。」不過就在戴資穎宣布退休後，「心中那份再次欣賞戴姿穎藝術性球風的細微希望徹底消失了。屬於她的「台灣時代」落幕的現實，確實讓人深感不捨與衝擊」。

台灣羽球一姊戴資穎昨日宣布退役。（圖／Badminton Photo提供）

克拉克強調，戴資穎最值得被銘記的「是那份不論輸贏、始終如一的體育精神」，成為一位最頂尖的選手和偉大的冠軍，同時依然堅守運動的道德價值，也大讚她總能在勝利中展現優雅大度，在失利時保持寬宏氣度。

最後，克拉克寫下，「我衷心祝福妳，願妳在人生的下一個篇章中，收穫同樣的成功與無盡的幸福。戴資穎博士，退休快樂」，讓網友和粉絲都相當感動。



