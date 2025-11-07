戴資穎正式宣布退役 「不想讓大家看見脆弱的我」

台灣前世界羽球球后戴資穎7日晚間在個人社群宣布正式退役，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能陪伴你們繼續前進。」

小戴表示，回想去（2024）年最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，遺憾未能在職業生涯裡有個完整結局，但因為不確定還需要多少時間才能接受及放下，加上不想讓大家看見脆弱的自己，才選擇在社群媒體宣布退役消息。

戴資穎在去年巴黎奧運前就多次表示，奧運將是她的最後一舞，但最終仍不敵腳傷，在小組賽敗給泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人賽後相擁落淚。戴資穎賽後表示，淚灑球場並不是她想要的，但比賽前腳的狀況便十分不理想，因此結果是預料中的事，「超人有來，只是我沒能撐過去」。

當時依瑟儂也發文稱戴資穎就像她的鏡子，「希望能在世界的其他地方再次遇見你。」

戴資穎與依瑟儂在巴黎奧運賽後相擁。（圖／中華奧會）

在巴黎奧運止步小組賽後，她仍然依計畫參加日本、台北、香港等地的公開賽，但因傷勢因素，於去（2024）年10月申請排名保護，並於12月開刀治療膝蓋，此後便未再踏上賽場。

什麼是排名保護？

BWF規章規定，世界排名前10的選手，每年均需參加至少4場BWF超級系列賽，若未參賽將被視為違反比賽規定，除了以「正常退出費用」罰款之外，還將額外處以5000美元（約16萬台幣）的罰款。但BWF也規定，世界排名前32名的選手若因傷勢、懷孕等因素，導致長期無法參賽，可申請排名保護；經BWF批准申請排名保護的選手，將停賽至少3個月，最長可休戰12個月無需參賽，復出後即可以申請排名保護時的名次繼續參加BWF世界巡迴賽賽事。

直到今（2025）年9月，戴資穎因香港賽積分到期、排名保護失效，她的世界羽聯賽積分也正式歸零；世界羽聯球評克拉克（Gill Clark）當時便在社群發文，稱戴資穎為「史上最佳女單選手」。

戴資穎在2016年首次坐上世界球后寶座，當年僅22歲，直至2022年9月最後一次登頂為止，她的世界球后之位週數累計多達214週，迄今仍是世界羽球聯盟女子單打史上最長紀錄。

戴資穎在告別球場發文中也提到，自15歲進入國訓中心一路待到31歲，還沒想好退役後的規劃，不過是時候體驗不用被鬧鐘叫醒的生活了。