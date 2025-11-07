戴資穎的羽球世代劃下句點 賴清德：謝謝你用汗水和毅力讓世界看見台灣
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間透過社群媒體宣布，正式退役，並提到去年因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。消息曝光後，引發國人關注，總統賴清德也現身留言表示「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」
戴資穎發文透露，去年是深受打擊的一年，回想起去年奧運時，腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會，「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…」；她也坦言，當時的痛和無能為力是這輩子永遠都不會忘記的，去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…。
戴資穎提及，也不想讓大家看見那麼脆弱的自己，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家退役消息。她也感性寫下，「謝謝羽毛球帶給我的一切、戴資穎的羽球世代正式劃下句點、希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。
賴清德也在該篇貼文下方留言表示，「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」
另外也有不少球迷紛紛湧入給予祝福，「謝謝妳帶給大家每一場精彩的球賽」、「謝謝小戴帶來的美好回憶，祝福人生下一階段萬事順利」、「謝謝小戴給我們的精彩回憶，辛苦了」、「很高興活在有你的年代，謝謝你帶給我們精彩的比賽」、「謝謝妳帶給我們無數的心臟快要停止的精彩比賽，有妳代表台灣出賽是最幸福的事」。
