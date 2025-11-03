戴資穎變身UNIQLO大使、無畏精神演繹「台式溫暖」 悟空達爾約在家開練
記者李鴻典／台北報導
服飾品牌UNIQLO來台後，持續深耕，也取得好成績。慶15周年之際，品牌今（3）天正式宣布世界球后戴資穎，擔任15周年品牌大使。從球場上的無畏挑戰，到街巷間的自在生活，戴資穎以堅韌精神詮釋「台式溫暖」的真諦。
戴資穎說「是大家的支持，讓我在風雨中也能勇敢前行。而不打球的時候，我最喜歡感受平凡生活，享受我最愛的『台式溫暖』。」UNIQLO LifeWear從台灣人的生活出發，為多變的冬季氣候打造高機能外套，帶來最懂台灣的「台式溫暖」。邀大家與小戴一同穿上最溫暖舒適的服裝，勇敢迎接每一個寒冬挑戰，一起溫暖過冬。
小戴推薦『台式溫暖』外套一、防風刷毛連帽外套， 通勤族必備，全面迎戰台灣冷風與溫差；小戴推薦『台式溫暖』外套二、PUFFTECH輕暖科技連帽外套，輕盈保暖抗濕冷，台灣濕冷冬日首選。
想親身體驗小戴同款高機能服飾，可於 11 月 8日、11 月 9日前往華山文創園區樹前草地參加「UNIQLO熱力製造所」活動，參加活動掃描活動QR CODE登入會員，即可獲得100元滿額優惠券(滿千折百抵用券，每人限折抵乙次)。完成指定任務後還能獲得HEATTECH極暖喀什米爾混紡圓領T恤(長袖)價值NT$690元(不可挑款、不可挑色、每日數量有限，送完為止)。
奢華品牌Canada Goose釋出 Holiday 節慶系列，以「珍貴藏品」為主題，傳承品牌近七十年深植於北境的工藝與情感溫度，同時以現代視角重新詮釋「北境之美」的堅毅、純粹，亦不失優雅的態度，結合對珍愛、工藝與永恆設計的信念。
2025 Holiday節慶系列囊括歷久彌新的經典款式、及備受喜愛的設計廓形，如 Chilliwack 飛行員外套與 Expedition 派克大衣等經典之作。透過混色巧思、升級面料與廓形改良，打造兼具時尚感與功能性的現代精品。這些單品不僅超越季節與潮流，更象徵永續精神與世代傳承，是值得珍藏的「傳家典藏」。全系列於新光三越A9一樓 Canada Goose專門店進行販售。
以「Elevated Basics」為核心理念的時裝品牌 INMORIES，於2026春夏系列再次以獨特的藝術語彙與結構美學開創時尚新可能，本季主題 《COLLECTION M》 象徵「Movement」與「Memories」的交會點，將速度的張力化為流動的剪裁，以「賽車場」為靈感將秀場轉化為一條象徵時間與生命節奏的時尚賽道，描繪當代人在快速變動的生活中，如何靜下心來細品瞬間的美好。
本季 INMORIES 大秀於台北時裝週登場，以跨界創新與沉浸式空間設計成為本季最受矚目的焦點，這次秀場重點亮點之一為 INMORIES 與 PUMA 的跨界合作，雙方攜手於秀場首度公開SPEEDCAT Metallic 銀速賽車鞋，展現台灣時裝品牌與國際運動品牌的創意火花，這次合作不僅象徵速度與風格的融合，也以具象方式回應本季主題「Movement」的精神，讓觀眾在節奏與光影間感受流動的時尚能量。
速度的結構．靜止的平衡。INMORIES SS26《COLLECTION M》以「結構」作為設計語言，從賽車場的流線與幾何汲取靈感。層次、比例與張力構築出服裝的節奏；而在「縫隙」之中，品牌捕捉那些稍縱即逝的細節，將速度轉化為一種內斂的情感力量，刻畫回憶。本季不僅關於速度，更關於在高速世界裡如何透過結構找到專屬的平靜與節奏，這正是 INMORIES 對於時代美學的回應。
作為這場秀的重要合作之一，McLaren將全新Artura Spider敞篷版帶入現場。這台超跑不僅是速度的象徵，更是科技、藝術與感官的融合之作。Artura Spider採用超輕量化碳纖維結構與賽車級動力系統，融合電氣化技術，展現麥拉倫的極致工程哲學。其可伸縮硬頂設計，讓駕駛者在開闔之間感受速度的多重層次，從靜謐的電動模式，到開篷時直擊靈魂的聲浪。這種「速度的節奏感」與 INMORIES 對「結構與情感」的探索完美呼應，形成一種跨界而詩意的平衡。
TOMMY HILFIGER於 10 月 28 日在韓國首爾 COEX打造了「Hilfiger 賽車俱樂部」，為 2025 秋季系列的發佈舉辦一場獨家慶典。當晚活動將品牌形象廣告精髓完美呈現，傳遞品牌的核心訊息：重新點燃學院風格熱潮，以全新原創推動風格發展，讓所有人享受其中。
舉辦於首爾當地知名地標 COEX 的屋頂停車場，TOMMY HILFIGER 以大膽且出乎意料的方式重新打造空間，呈現充滿賽車懷舊氛圍的動感活動。受邀的 TOMMY 家族好友包括藝人、各領域創新者和時尚領袖，如丁海寅、TOMMY JEANS 全球品牌大使張員瑛、鄭容和、Irene Kim、前田敦子、TWICE 金多賢、金所泫、THE BOYZ 金泳勳、申承浩、ITZY 黃禮志、尹施允和印度演員崔帕西阿努潘(Anupam Tripathi)，眾品牌家族好友皆身穿2025秋季系列的精選單品。
「宅經濟健身」風潮持續延燒，越來越多人選擇在家運動，打造個人專屬訓練空間。台灣居家健身品牌BYZOOM FITNESS宣布與東映動畫授權合作，推出與經典動畫《七龍珠Z》官方授權的限量收藏級聯名訓練器材系列，悟空與達爾兩大賽亞戰士「陪練」進入你的日常，把熱血戰士精神注入每一次動作：不論你是健身新手、重訓高手，或是《七龍珠》的資深粉絲，現在在自家客廳就能開啟「賽亞人模式」的訓練挑戰，覺醒戰力、突破極限。
全系列即日起開放限量預購至12月3日止，獻給所有最熱愛挑戰自我的Z戰士。數量有限售完為止。
所有授權商品將透過品牌官方直營管道獨家販售，七龍珠Z悟空＆達爾款25KG可調式啞鈴限時特惠NT$7,777；七龍珠Z悟空＆達爾款PVC健身墊限時特惠NT$690；七龍珠Z四星龍珠天然橡膠按摩球新品特惠NT$390，一次購買多項單品，提供超值優惠方案。
隨著年底台北馬拉松進入備戰高峰，專業跑鞋品牌BROOKS於11月1日傍晚在大稻埕碼頭舉辦「藍色公路跑聚」，邀數十位菁英跑者們從河岸出發，乘著大稻埕藍色公路遊艇暢遊淡水河，並由 BROOKS Elite Team 教練群帶領，結合專業講座與實戰練跑，陪伴跑者迎向年度最具指標性的城市馬拉松。
隨著冬季時序到來，氣溫驟降、日夜溫差加大，加上濕度降低使皮脂分泌減少，不少敏感肌、乾肌族群都開始面臨「乾燥、緊繃、脫屑、底妝不服貼」等冬季肌膚困擾。
MIT植萃保養品牌嘉丹妮爾精選冬季保濕修護保養推薦產品，從洗卸、補水、舒緩到修護，全方位提供安全有效、無負擔、友善敏弱肌的植萃保養方案。
以溫和的天然成分與淡雅植萃香氣，在日常保養中喚醒肌膚與心的純淨平衡，使冬季養膚成為身心沉浸的質感儀式，讓肌膚在冬日依然綻放柔嫩透亮光澤。
口腔護理品牌高露潔推出夢幻回歸的「聖誕閃耀限量版牙膏」與全新「星耀去漬牙刷」，以「雙星閃耀」為靈感，讓潔白與光澤在笑容中交織成最動人的節慶光芒。全新升級的聖誕閃耀限量版牙膏，以雪白聖誕樹為主題，結合夢幻晶瑩的聖誕樹閃片膏體與可書寫祝福的包裝設計；星耀去漬牙刷，特殊星型植毛，營造專屬節慶儀式感的全新潔齒體驗。聖誕閃耀限量牙膏自11/3於momo、蝦皮購物高露潔官方品牌旗艦店、POYA寶雅開賣；11/10起將陸續上架至家樂福官方LINE團吧、台灣屈臣氏網路商店及康是美官方網購eShop（實際檔期依各通路公告為主；數量有限，售完為止）。牙膏建議售價為NT$199。
迎接雙11購物季，愛康衛生棉搶先暖身開跑，並攜手全球超人氣 IP DINOTAENG 推出可愛實用小物，讓粉絲在囤貨衛生棉同時也能收穫滿滿療癒好心情！自11月3日起於愛康官網、蝦皮及momo通路購買「透芯涼感棉 DINOTAENG 特別款」指定組合，消費滿額即可獲得DINOTAENG隨行盥洗包，數量有限，贈完為止。
俄羅斯方塊遊戲史上第一次，從手機挑戰到無人機的電競對決Red Bull Tetris，歷經線上預賽後，台灣決賽於1日晚間在「台北白晝之夜」登場，現場以三局兩勝制、每局三分鐘的競速對戰張力吸引大量民眾駐足觀戰，超過500人在現場見證冠軍誕生，感受以經典再造經典的遊戲魅力。最終，全球挑戰賽中由遊戲影片創作者，同時也是人稱「Power老師」的「謝博淮」，以 2:1 逆轉奪冠，並突破51萬高分、創下當天最佳成績，他將代表台灣於 12 月前往杜拜，與全球 60 個國家的冠軍爭奪世界第一的榮耀，挑戰在杜拜之框玩俄羅斯方塊遊戲。
