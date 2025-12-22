戴資穎退休後安洗瑩沒對手！今年狂賺百萬美元獎金 成史上第1人

【記者廖柏璋／綜合報導】韓國羽球好手安洗瑩，昨天在世界羽聯（BWF）年終賽，以21比13、18比21、21比10擊敗中國好手王祉怡，拿下今年的第11座冠軍，不但寫下女單紀錄，也追平桃田賢斗的單季最多冠紀錄。

才23歲的安洗瑩去年巴黎奧運奪金，之後因傷休養了一段時間，今年復出之後橫掃女子羽壇，整年戰績72勝4敗，勝率94.8%創下史上新高，寫下羽壇最高紀錄。

安洗瑩在年終賽前，本季已經累積達76.3萬美元，年終賽奪冠後再進帳24萬美金，今年累積破100萬美元(約3200萬台幣)，成為史上第1人。

目前羽壇女子選手的生涯獎金排名榜，才23歲的安洗瑩已高居第1，第2就是台灣選手戴資穎。

