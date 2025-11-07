戴資穎退役寫下32冠傳奇！名球評盛讚「羽壇藝術家」 依瑟儂暖心送祝福
台灣羽壇傳奇戴資穎正式告別賽場，為長達20多年的職業生涯畫下句點。從7歲握拍、15歲首度登上國際舞台，到累積32座國際冠軍與214周世界球后在位紀錄，小戴以她獨特的球風與藝術化的打法，深深烙印在世界羽球史上。她的好友依瑟儂也發文祝福，「為你高興不用再設鬧鐘！」
1994年出生的戴資穎，從小就展現驚人天賦，2009年在越南初試啼聲即奪亞軍，2011年於美國公開賽收穫首冠。2016年首度登上世界排名第一，並在隔年締造27連勝的紀錄，站上生涯巔峰。2018年是她最輝煌的一年，全英賽、亞錦賽、亞運接連封后，單季8冠，確立無人能敵的地位。
職業生涯中，戴資穎共拿下12座超級系列賽、3座黃金大獎賽與17座世界巡迴賽冠軍，成為史上唯一突破30冠的女子單打選手，僅次於男單傳奇林丹與李宗偉。她也為台灣羽壇帶來歷史首面亞運金牌與奧運銀牌。
戴資穎的打法靈動飄逸、假動作細膩難測，被譽為羽球界最具創造力的選手。英國球評克拉克（Gill Clark）盛讚她為「羽壇藝術家」，直言戴資穎是她見過最偉大的女子單打選手，並比擬為費德勒、喬丹、老虎伍茲與阿里等體壇傳奇人物，認為她將運動提升為藝術層次，動作優雅、技術全面，「就像芭蕾舞者般的靈動、像魔術師般的不可預測」。
儘管未曾染指世錦賽與奧運金牌，但她的藝術性打法與不設限的風格，早已成為球迷心中永遠的球后。
結束職業生涯的戴資穎，也收到了多年對手兼摯友泰國名將依瑟儂的真摯祝福。兩人交手多達36次，是女單史上最多的對戰組合，既是場上對手，也互視為彼此「鏡子」般的存在。
依瑟儂在社群媒體貼出多張兩人合照，寫下溫暖的話語：「妳真的太棒了！未來的日子，希望妳幸福快樂，並且為你高興不用再設鬧鐘。」小戴則回應：「謝謝！我會一直為妳加油！」
這對羽壇好友曾在奧運賽場留下多次經典交鋒。2021東京奧運8強賽，戴資穎逆轉勝；2024巴黎奧運小組賽，則由依瑟儂勝出。儘管未能攜手奪金，但彼此的尊重與情誼，早已超越勝負。
看更多 CTWANT 文章
「謝謝羽毛球帶給我的一切！」 戴資穎正式宣布退役：是時候體驗不用鬧鐘的生活了
持續讓台灣棒球變得更好 蔡其昌提3大改革方向
世界盃／中華隊兩名單再更新 林信寬已解除列管
其他人也在看
戴資穎宣布退役！陳其邁讚「1精神」鼓舞大家 本人4字回應了
台灣羽球天后戴資穎7日透過社群媒體表示，她要正式卸下選手身分、宣佈退役，許多人都到該篇貼文下方替她加油打氣。高雄市長陳其邁說，戴資穎「相信自己」的精神一直鼓舞著大家；而戴本人則回應「謝謝市長」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
39歲李國毅變這樣！同台姚淳耀飆戲 「滿臉鬍渣」網認不出
社會寫實犯罪劇《成名在望》由獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎提名的李國毅、金鐘影帝姚淳耀，以及榮獲金馬獎最佳女主角與金鐘獎戲劇節目女配角雙金提名的蔡亘晏領銜主演，黃金卡司齊飆演技，共同演繹這場「夢想在成長路上被現實呑噬，生活成了生存」的社會寫實故事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
戴資穎宣布退役 羽球天后盼精神陪伴大家繼續前進
台灣羽球天后戴資穎今天透過社群媒體宣布正式卸下選手身分，謝謝羽毛球帶給她我的一切，並預告「戴資穎的羽球世代」正式劃下句點，「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
戴資穎宣布退役！李洋、陳其邁給祝福 賴清德喊：謝謝妳讓世界看見台灣的力量
台灣知名羽球選手戴資穎今（7）日拋出震撼但正式宣布退役，她坦言，「去年對我來說是深受打擊的1年，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。在貼文一出後，總統賴清德、運動部長李洋紛紛留言發聲了。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
佐藤健來台嗑火鍋！地陪竟是「超大咖台灣男神」粉絲嗨炸了
佐藤健來台嗑火鍋！地陪竟是「超大咖台灣男神」粉絲嗨炸了EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
總感覺臉書詐騙廣告檢舉不完？路透：因為Meta每一年靠「它」大賺5千億
平時有使用臉書（Facebook）習慣的讀者，應該都有類似經驗，近年來該平台上各種詐騙廣告、社團滿天飛，但無論你如何主動封鎖或舉報，好像都無法徹底消除和消滅，根據《路透》最新一則詳細調查報導描述，似乎與背後龐大的廣告收入有關。路透調查記者審閱的一份內部文件發現，臉書母公司Meta在2024年底的內部估算顯示，一年總營收大約有10%比例、折合約160億美元（約......風傳媒 ・ 13 小時前
獨／來自監獄的恐嚇信 前夫嗆「讓人沒命」 獄方難管寄信內容
新北市一名女子雖已與家暴前夫離婚，卻仍飽受恐嚇之苦。這名女子在前夫因洗錢入獄服刑後完成離婚手續，並取得女兒監護權，原以為能夠重獲平靜生活。然而，惡前夫卻從監獄中持續寄出恐嚇信，威脅要傷害她的家人，甚至聲稱自己擁有槍枝，讓她感到極度不安。由於現行規定保障受刑人人權，監獄人員僅能檢查信件是否夾帶違禁品，無法審查信件內容，使得這類恐嚇行為有機可趁。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
戴資穎退役》Sindhu長文祝福 「跟你的對戰改變了我」
巴黎奧運後就不曾出賽的台灣羽球天后戴資穎，昨天晚上正式宣布退休，世界羽壇也紛紛發文向他送上祝福。他職業生涯最主要的對手之1，印度好手P. V. Sindhu，也在社群網站上發出長文紀念2人亦敵亦友的生涯。TSNA ・ 6 小時前
滿滿祝福湧入！依瑟儂、安洗瑩接力留言告別戴資穎：「好好享受新生活」
台灣羽球天后戴資穎7日晚間宣布正式退役，消息震撼體壇，多位知名運動員紛紛湧入她的社群留言，送上滿滿祝福，場面溫馨又感人。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別
直擊／顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」送別EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
中國信託爆系統緩慢 ATM吃錢、網銀無法轉帳 用戶崩潰
中國信託商業銀行昨（7日）深夜至今（8日）晨傳出系統大當機，用戶紛紛上社群發文哀號，有人在ATM領錢顯示已扣款，但卻沒有吐出鈔票；也有用戶遇到網銀無法轉帳，透過行動支付也付款失敗。對此，中信在官網公告表示，因系統交易回應速度較慢，若無法登入網銀或進行操作，建議稍後再試。中時新聞網 ・ 2 小時前
一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
羽球／曾懷抱莫大希望戴資穎返賽場 克媽深情告白：會非常想念看妳比賽
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎去年年底膝蓋動刀後，就沒有再出戰任何國際賽事，7日深夜發出長文，宣布將高掛球拍正式結束職業球員生涯，貼文一出，球迷粉絲、許多球員，甚至是其他領域的運動員也紛紛留言送祝福，而知名羽球球評「克媽」克拉克（Gill Clark）也同樣來到貼文下方留言，並感嘆過去一年裡，自己曾抱持著莫大的希望，希望能看到小戴重返賽場，「雖然遺憾，但，我和全世界成千上萬的球迷一樣，會非常想念看三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前
洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了
百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。鏡報 ・ 6 小時前
限定「粉紅刈包」嚇壞一票人 他喊話IKEA：敢在台灣賣嗎？
限定「粉紅刈包」嚇壞一票人 他喊話IKEA：敢在台灣賣嗎？EBC東森新聞 ・ 1 天前
【公告】兆聯實業 2025年10月合併營收15.31億元 年增69.66%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：兆聯實業(6944)單位：仟元 【公告】兆聯實業 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,530,720去年同期902,234增減金額628,486增減百分比69.66本年累計13,087,990去年累計8,117,113增減金額4,970,877增減百分比61.24中央社財經 ・ 18 小時前
戴資穎正式宣布退役 「不想讓大家看見脆弱的我」
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間在社群宣布正式退役，並提及去（2024）年在賽場上因腳傷痛到被迫離開球場，很遺憾未能在職業生涯有完整結局。戴資穎表示，「不想讓大家看見脆弱的自己」，才會選擇在社群上向大家告別。公視新聞網 ・ 14 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 4 小時前