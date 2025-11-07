戴資穎退役寫下32冠傳奇！名球評盛讚「羽壇藝術家」 依瑟儂暖心送祝福

戴資穎（左）正式宣佈退役，她的好友兼對手依瑟儂特地發文祝福。（圖／翻攝臉書、IG／戴資穎、ratchanokmay）

台灣羽壇傳奇戴資穎正式告別賽場，為長達20多年的職業生涯畫下句點。從7歲握拍、15歲首度登上國際舞台，到累積32座國際冠軍與214周世界球后在位紀錄，小戴以她獨特的球風與藝術化的打法，深深烙印在世界羽球史上。她的好友依瑟儂也發文祝福，「為你高興不用再設鬧鐘！」

1994年出生的戴資穎，從小就展現驚人天賦，2009年在越南初試啼聲即奪亞軍，2011年於美國公開賽收穫首冠。2016年首度登上世界排名第一，並在隔年締造27連勝的紀錄，站上生涯巔峰。2018年是她最輝煌的一年，全英賽、亞錦賽、亞運接連封后，單季8冠，確立無人能敵的地位。

職業生涯中，戴資穎共拿下12座超級系列賽、3座黃金大獎賽與17座世界巡迴賽冠軍，成為史上唯一突破30冠的女子單打選手，僅次於男單傳奇林丹與李宗偉。她也為台灣羽壇帶來歷史首面亞運金牌與奧運銀牌。

戴資穎的打法靈動飄逸、假動作細膩難測，被譽為羽球界最具創造力的選手。英國球評克拉克（Gill Clark）盛讚她為「羽壇藝術家」，直言戴資穎是她見過最偉大的女子單打選手，並比擬為費德勒、喬丹、老虎伍茲與阿里等體壇傳奇人物，認為她將運動提升為藝術層次，動作優雅、技術全面，「就像芭蕾舞者般的靈動、像魔術師般的不可預測」。

儘管未曾染指世錦賽與奧運金牌，但她的藝術性打法與不設限的風格，早已成為球迷心中永遠的球后。

結束職業生涯的戴資穎，也收到了多年對手兼摯友泰國名將依瑟儂的真摯祝福。兩人交手多達36次，是女單史上最多的對戰組合，既是場上對手，也互視為彼此「鏡子」般的存在。

依瑟儂在社群媒體貼出多張兩人合照，寫下溫暖的話語：「妳真的太棒了！未來的日子，希望妳幸福快樂，並且為你高興不用再設鬧鐘。」小戴則回應：「謝謝！我會一直為妳加油！」

這對羽壇好友曾在奧運賽場留下多次經典交鋒。2021東京奧運8強賽，戴資穎逆轉勝；2024巴黎奧運小組賽，則由依瑟儂勝出。儘管未能攜手奪金，但彼此的尊重與情誼，早已超越勝負。

