戴資穎退役！ 邱品蒨闖女單冠軍戰2／邱品蒨退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽
羽球天后戴資穎宣布退休後，目前台灣女單選手中，世界排名最高的就是邱品蒨，世界排名第20名。她今（8日）在超級300系列南韓羽球大師賽交手印尼小將，最終以局數2比1上演逆轉勝，成功晉級。
主播vs.球評：「哇，漂亮的下壓，讓Pratiwi完全沒有辦法做防守的反應。」就在羽球天后戴資穎宣布正式引退後，台灣又有女單選手傳回好消息，世界排名第20的邱品蒨，打進超級300系列南韓羽球大師賽最終決賽。
主播vs.球評：「哇，最後這拍出手比較急一點，送到了界外。」雖然第一局19比21，不是大家想看的結局，讓對手率先聽牌，但這一戰，邱品蒨交手年僅19歲的印尼女將Pratiwi，最終她連追兩局，上演逆轉戲碼。
多拍來回，進攻權都掌握在邱品蒨手上，頻繁調動對手，讓她不斷來回跑動。主播vs.球評：「哇，好球，最後走直線的位置。」最後一刻猜錯方向，這球被得分也真的認了，Pratiwi累到倒地大口喘氣，但第二局中，她一度將比分反超，好在邱品蒨即時穩住節奏，連得4分。
主播vs.球評：「哇，被救起來，Pratiwi韌性真的是滿厲害的，喔，這一球把握住了。」驚險擋住印尼進逼，將戰局扳平，進入決勝局後，邱品蒨已經完全打開，從開賽就拉開領先差距，局末再打出一波9比0的關門攻勢，以21比8大比分差勝出，終場邱品蒨以局數2比1，搶下個人生涯第一張超級300系列賽女單決賽門票。
鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。
