戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴支持者繼續前進

記者林睿奕／綜合報導

我國前世界球后戴資穎今（7）晚在社群媒體宣布正式卸下選手身分，除感謝大家陪伴她走過大大小小的比賽，也希望她的精神能夠陪伴每位支持者繼續前進。

曾替我國締造多項第1人紀錄的戴資穎，從去年就飽受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場，於今晚在社群媒體震撼宣布，將正式高掛球鞋退役。戴資穎分享到，2024年是深受打擊的一年，當時腳的狀況還不確定巴黎奧運能否上陣，只能拚了命站上場，爭取幾乎不可能獲勝的機會，並提到當下的痛、無能為力是這輩子永遠不會忘記。

廣告 廣告

因為膝傷被迫離開球場，戴資穎表示，未能在職業生涯有個完整結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，加上不想讓大家看見脆弱的自己，而且沒辦法給大家一個完美的退役儀式，因此最後選擇在社群媒體向外界宣布退役消息。

戴資穎提到，目前還沒想到退役後的相關規劃，不過是時候開始體驗不用被鬧鐘叫醒的生活，她非常感謝羽毛球帶給她的一切，而她的羽球世代正式劃下句點，希望她的精神能夠陪伴每位支持者繼續前進。

我國前世界球后戴資穎今晚在社群媒體宣布正式卸下選手身分。（本報資料照片）