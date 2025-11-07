戴資穎震撼退役！好友依瑟儂也發文 短短4句話球迷全哭了

戴資穎宣布正式退役，泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）隨即在個人 Instagram 發文送上祝福。圖／翻攝自ratchanokmay個人IG

台灣羽球天后戴資穎今（7日）晚在社群平台宣布正式退役，以一篇長文向球迷道別，結束橫跨17年的國手生涯。戴資穎感性回顧一路走來的高低起伏，也感謝球迷、團隊與國訓中心的陪伴，寫下：「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」

消息一出，泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）隨即在個人Instagram發文送上祝福。兩人多年來在國際賽場多次交手，從青少年時期到奧運舞台，彼此既是對手，也是最熟悉的身影。

依瑟儂以英文寫下：「Nothing to describe for you cause you were really amazing with all your skillful and great techniques styles, what I wish for you is just having a good life ahead and happy for you without set an alarm anymore.妳的球技和風格真的太出色，沒有任何言語能形容。只希望妳未來的生活一切順利，也能開心地過每一天，不再需要鬧鐘叫醒自己。」

這份祝福，也讓人想起兩人在2024年巴黎奧運小組賽。當時戴資穎帶傷上陣，以19比21、15比21敗給依瑟儂，結束自己的奧運最終章。賽後兩人擁抱落淚，依瑟儂接受泰媒訪問時哽咽表示：「我說，很高興還可以再和妳一起比賽。」

那場比賽後，依瑟儂也在限時動態貼出與戴資穎的合照，寫下：「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，也希望能在世界的其他地方再次遇見妳。」這段話被球迷廣傳，也成為羽壇最動人的瞬間之一。

戴資穎與依瑟儂的情誼橫跨十餘年，從競爭到惺惺相惜，她們用彼此的存在映照出一個世代的榮光，也在全世界球迷心中留下難以磨滅的印記。

戴資穎／Tai Tzu-Ying小檔案

生日：1994年6月20日 羽球啟蒙：9歲 學歷：台北市立大學博士班

主要成績：

2014、2016、2020、2023 年 BWF 年終總決賽女單冠軍

2017、2018、2020 年全英羽球公開賽女單冠軍

2018 年雅加達-巨港亞運女單金牌

2021 年東京奧運女單銀牌

2021 年世界羽球錦標賽女單銀牌

2022 年世界羽球錦標賽女單銅牌

2023 年亞洲羽球錦標賽女單金牌



