戴資穎「封拍」！ 賴清德：謝謝妳用汗水和毅力讓世界看見台灣的力量

31歲的羽球球后戴資穎昨晚正式宣布退役，她謝謝大家陪自己一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人一起到比賽現場替自己加油。但由於膝傷，她也不想讓外界看見脆弱的自己，因此沒辦法給大家一個完美的退役儀式。

貼文一出，不少球迷不捨與打氣，還有許多昔日球場好友紛紛祝福，總統賴清德也暖心留言鼓勵，「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」而戴資穎老家是高雄，市長陳其邁也留言感謝，「相信自己的精神一直鼓舞著大家，高雄永遠挺你，祝福你一切順利喔！」

賴清德、陳其邁皆留言祝福。圖／翻攝自Facebook@戴資穎/ Tai Tzu Ying

責任編輯／施佳宜

