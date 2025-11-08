戴資穎「正式宣布退役」 不搞儀式：不想讓大家看見脆弱的我
【劉育良／綜合報導】台灣羽球天后戴資穎，昨晚在臉書發文「我要在這裡正式宣佈退役」，她表示不想讓大家看見脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，選擇在社群告訴大家這個消息。
戴資穎臉書發文宣布退役全文如下：
首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持
我要在這裡正式宣佈退役～
謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油
去年對我來說是深受打擊的一年…
回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。
因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…
當時的痛…和無能為力…
是我這輩子永遠都不會忘記的！
去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…
沒能在職業生涯裡有個完整的結局。
不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…
我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。
在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。
感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。
謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊
國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩
退役後還沒有規劃好要做什麼事情，
是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。
謝謝羽毛球帶給我的一切
戴資穎的羽球世代正式劃下句點。
希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進
更多壹蘋新聞網報導
黄明志極樂泰國「偏愛第三性」？經紀人轟太扯：他只愛大奶妹
顏正國告別式｜李千娜淚崩送別 黃尚禾悲喊「國哥殺青了」
星光幫安歆澐婚變！淚控國手老公家暴、偷吃友人妻
其他人也在看
台灣羽球天后戴資穎宣布正式退役 回顧奧運與傷痛心路歷程
台灣羽球天后戴資穎今（7）日宣布正式退役，感性回顧多年來的球員生涯。她感謝球迷一路以來的支持與陪伴，也談到去年巴黎奧運與膝傷帶來的巨大打擊，讓她意識到身體極限與心靈轉折。儘管無法以完美儀式告別，戴資穎仍以真誠文字向大家致謝，並表示未來將暫時放慢腳步，享受無鬧鐘的生活。鏡報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役！李洋、陳其邁給祝福 賴清德喊：謝謝妳讓世界看見台灣的力量
台灣知名羽球選手戴資穎今（7）日拋出震撼但正式宣布退役，她坦言，「去年對我來說是深受打擊的1年，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進」。在貼文一出後，總統賴清德、運動部長李洋紛紛留言發聲了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍
羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍EBC東森新聞 ・ 13 小時前
「真的討厭對上你」戴資穎退休 辛度長文致敬：會想念你的魔法
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎宣布高掛球拍正式退休，球迷相當不捨，多年來在賽場上與小戴交鋒的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在社群上感性發文，坦言「真的很討厭和你交手」，因為這15年來，小戴每次都台視新聞網 ・ 12 小時前
戴資穎時代結束！英知名球評：願妳下個人生篇章依舊幸福 一票網噴淚
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
震撼彈！「世界球后」戴資穎社群近600字獨白正式宣布退休告別球場
世界羽球女子單打球后，我國女單一姐戴資穎今晚（7日）正式在社群上宣布退休，她在臉書上感謝外界對於她的關心與支持，對於沒能好好用比賽向大家告別，字裡行間中都感受到她的遺憾。太報 ・ 1 天前
戴資穎退役》曾經高EQ回應中國記者尖銳問題：「這需要證明嗎？」獲得球迷讚賞
我國羽球天后戴資穎今晚正式宣佈退役，她曾盤據世界球后寶座多時，可惜離奧運金牌只差一步之遙，但戴資穎的氣度和回應，一直獲得球迷讚賞。TSNA ・ 1 天前
慈大附中手護愛花蓮 環保清街
在慈濟大學附屬高級中學校慶前夕，慈中延續多年「大愛育才」精神，七日舉辦「手護愛花蓮」環保清街活動，號召學生、家長及志工千人共同參與，以實際行動守護花蓮、回饋家鄉，展現慈中學子對土地的關懷與責任（見圖）。慈濟長年深耕公益，不論是○四○三地震救援或今年光復救災，都投入大量人力與物資，協助受災民眾重建家園。此次活動延續這份善念，結合慈濟學生、家長與志工的力量，在慈中周邊展開清掃行動，以實際行動「手護愛洄瀾」，共同維護環境整潔。花蓮市長魏嘉彥出席活動並表示，清潔隊將全力配合慈中，在活動結束後派出清潔車協助清運垃圾，確保環境整潔。此次活動號召千人投入，不僅培養學生對環境與社會的責任感，也讓孩子們在有愛的氛圍中學習奉獻，成為未來社會的中堅力量。慈大附中校長廖逸貞表示，慈中的教育理念以 ...台灣新生報 ・ 1 天前
溫體豬來了！ 口感打趴冷凍豬 法國麵包.滷肉飯排隊搶肉
台中市 / 綜合報導 溫體豬來了，7日開始拍賣屠宰，但不是每個市場、每個攤商都有豬肉賣，台中知名滷肉飯，7日營業還是沒賣滷肉飯，民眾特地上門要吃，就撲了個空，老闆說是因為搶買豬肉的人太多，宰殺要排隊，動作快的傍晚就能批到豬肉賣，慢一點的就要到8號凌晨，不過還是很多小吃業者願意等，像是賣法國麵包的，一解禁就馬上跟豬肉廠商下訂溫體豬，因為溫體豬的口感就是比冷凍的還要好，賣豬腳麵線的也是，15天來都賣冷凍豬腳，豬腳的生意都掉了一大半。熱騰騰的豬腳麵線，讓人忍不住動起筷子，夾起豬腳，Q彈帶勁的豬皮，晃個不停，台中南屯這間豬腳麵線，在豬肉禁運禁宰期間，只能賣冷凍豬腳，如今解禁了，上門的客人很期待，民眾說：「非常期待，溫體豬肉畢竟在口感上，它的新鮮度，都還是跟冷凍的有差別。」豬腳麵線老闆說：「有溫體豬肉進來的話，消費者信心還是沒恢復的話，短期之內生意恢復的影響還是有限。」老闆說疫情期間豬腳業績少了1大半，當歸鴨倒是有增加，但畢竟是賣豬腳出名，還是希望溫體豬腳回歸消費者可以回流上門。法國麵包切一半，酸甜配菜再加上大片燒肉，中區這間法國麵包，最好賣的就是燒肉口味，民眾說：「都會比較喜歡吃新鮮的豬肉，冷凍豬肉口感一定會有差。」溫體豬的肉質比冷凍豬還要新鮮有口感，老闆也認同，解禁第一天，趕快跟廠商下訂，法國麵包店員說：「趕快那個肉可以進來，我們消費者就能吃到新鮮的肉。」同樣期待溫體豬鋪貨的，還有這間專賣滷肉飯的，滷肉加肉汁，淋在白飯上，油油亮亮的滷肉香氣撲鼻，滷肉就是用豬肉做的，10幾天沒溫體豬，滷肉飯也沒得賣，民眾特地選在解禁第一天上門，卻撲了個空，民眾VS.記者說：「專程來這邊看有沒有，結果老闆娘怎麼說，她說要明天。」以為解禁第一天就能吃到滷肉飯，結果因為太多攤商衝到肉品市場搶肉，買到肉還要屠宰剝骨處理，量太大就要排隊，滷肉飯業者說：「凌晨開始殺，然後半夜開始3、4點左右送過來，我們大概3、4點左右就要起來開始處理豬肉。」而雲林斗六的黃昏市場，7日下午三點就有攤商，已經有溫體豬肉可以賣，記者VS.民眾說：「生意怎樣，超級好啦，對啦，所以這陣子都沒豬，都沒吃肉。」攤子上的豬肉，各種部位豬腳豬五花還有梅花肉，應有盡有，15天沒買豬肉婆婆媽媽都買得很開心，不過，不是全台每個黃昏市場這時間都有豬肉，而是看屠宰處理的排隊順序，所以大部分市場都是8日凌晨才會拿到溫體豬。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
小戴辛苦了！戴資穎宣布退役 社群感性發聲：謝謝羽毛球帶給我的一切
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台灣「羽球一姐」戴資穎昨（7）晚間在個人Facebook宣布正式退役，除了說明自己決定退役的原因外，她也感謝粉絲一直以來的支...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
感謝力推環境永續 陳其邁出席佛光山書展暨蔬博會開幕式
即時中心／顏一軒報導由高雄市政府與財團法人人間文教基金會共同主辦的「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，今（8）日起至14日於佛光山佛陀紀念館盛大登場。高雄市長陳其邁出席開幕典禮，頒發感謝狀並致詞表示，他表示十分喜悅，感謝佛光山長年推動偏鄉教育平權與蔬食理念，更進一步結合環境永續，成為社會正向力量的典範。民視 ・ 8 小時前
羽球》雙膝都開刀 戴資穎宣布退休
台灣「羽球一姐」戴資穎去年巴黎奧運前，除了左膝舊傷也弄傷右膝，奧運後從去年9月免戰迄今，左右腳都開刀治療。小戴7日晚間在社群網站表示，不想讓大家看見那麼脆弱的自己，「所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息，我要在這裡正式宣布退役～」中時新聞網 ・ 19 小時前
裴珍映「年底來台」開專場 為粉絲準備的「特別禮物」
南韓歌手裴珍映（BAE JIN YOUNG）宣布將展開首次亞洲粉絲演唱會，正式開啟全新旅程。這次見面會以「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT 」為主題，台北場將於12月21日於台北花漾展演空間舉行，希望與台灣粉絲共度特別時光。鏡報 ・ 11 小時前
羽球》永遠的球后！戴資穎「震撼彈」正式宣布退休
戴資穎今天在臉書正式宣布退役！戴資穎表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場，替我加油！」戴資穎坦言，去年對她而言來深受打擊，「在巴黎奧運我的腳不知道能自由時報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役 陳其邁喊「高雄永遠的驕傲」！
台灣首位世界羽球球后戴資穎，昨（7日）晚於個人社群平台宣布正式退休，16年羽球職業生涯落幕，廣大球迷表達不捨；高雄市長陳其邁今（8日）也於臉書祝福戴資穎，稱她是高雄永遠的驕傲！31歲的戴資穎於去年奧運後，努力與傷共存，但最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場；今年更已經先後左腳、右腳都進行手術，也進自由時報 ・ 14 小時前
戴資穎宣布退休 賴清德留言「小戴辛苦了」69字吐露感想
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導羽球天后戴資穎7日深夜在臉書正式宣布退役，賴清德總統留言「小戴辛苦了」，感謝戴資穎用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 11 小時前
補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導受到社會高齡化與少子化影響，勞動人口逐年下滑，年輕世代繳納健保費壓力恐會越來越重。因此，衛福部研議3大方向改革補充保費，擬將利息、股利、租金改採「年度結算」，若單年累計超過2萬元，則會課徵2.11％補充保費，引發部分民眾反彈；行政院長卓榮泰考量社會意見，昨（6）晚指示暫緩此規劃。對此，衛福部長石崇良今（7）日也親自做出回應。石崇良表示，所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健經營，照顧更多弱勢民眾。因此，設計過程中需要更多社會共識及討論，還是會持續蒐集意見，為健保發展繼續努力。媒體提問「推出這樣的政策有跟跨部會溝通討論？因為金管會也說不知道相關事情」，石崇良回應，該政策在衛福部內部已經討論許久，他們不斷為健保財務研析，過程中也有與許多財經專家討論，但還沒正式啟動，若是進入法制作業程序，一定會有跨部會討論、公聽會，「這個事件有點偶然，因為也是經過媒體專訪才揭露」。衛福部長石崇良。（圖／民視新聞）石崇良強調，健保財務確實有改革必要性，因此改革不會停，健保要走下去，也必須繼續討論。至於卓榮泰如何向他說明？他則指出，經由媒體、民眾反映，他們持續交換意見並向外界說明，為了不要讓誤解擴大、以訛傳訛，才會決定先讓民眾了解，現階段僅在討論過程，並非已確定的政策。針對後續規劃，石崇良說明，還是會朝向健保精神發展，像是量能付費、公平負擔、照顧弱勢，未來無論保費結構調整、補充保費，甚至是增加財務來源，都會秉持上述精神繼續討論。媒體追問，「上任至今2個月就遇到不少事情，會不會擔心部長位置？」，石崇良表示「從來沒有想過」，他知道這題是每個部長經常被問的問題，不過去留從來不在他心中，只想把事情做好，讓醫療體系穩健發展。原文出處：快新聞／補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光 更多民視新聞報導盛況空前！普發1萬登記邁入第3天 已有逾230萬人完成申請85歲裴洛西宣布不再連任！致謝片「小英現身了」館長赴中喊「幫尋根」！退將不忍籲他「做這事」民視影音 ・ 1 天前
永遠的球后！戴資穎宣布退役 羽球生涯正式劃下句點
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間在臉書上正式宣布退役，震撼羽球圈與球迷。戴資穎感性表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過台視新聞網 ・ 1 天前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 8 小時前