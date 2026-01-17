戴錫欽憂新北市長整合遲緩 李四川定調1月底先完成「這件事」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

2026年新北市長選戰，國民黨內部焦慮感升高。國民黨台北市黨部主委戴錫欽示警，民進黨立委蘇巧慧選情如雨後春筍竄起，與藍營強棒、台北市副市長李四川差距正縮小。對此，李四川今（17）日受訪時回應，目前行政優先，待一月底完成與輝達簽約任務後，將配合黨部機制承擔責任。

新北選情恐不容樂觀，蘇巧慧已起跑，不僅看板林立，更有前行政院長蘇貞昌陪同走訪地方，「三顧茅廬」姿態開始拉攏中間選民與地方頭人。戴錫欽憂心，新北選民性格「看人不看黨」，若國民黨與民眾黨的整合持續拖延至今年7、8月，到時即便推派最強人選李四川，恐難敵綠營深耕後的「挖牆腳」效應。他呼籲黨中央應展現誠意加速定案，避免基層小雞因缺乏母雞帶動而陷入集體焦慮。

面對各界期待或催促，李四川今天出席活動時，針對「差距縮小說」未正面回應，而是將視角拉回行政工作。李四川重申，目前最重要的工作是在一月底前完成與輝達的招商簽約，才會考慮承擔黨的安排。

對於外界關切的參選時間表，李四川回應，他個人並無特定計畫，一切尊重黨部的協調機制。他更首度明確表態，若黨部機制完成後需要他承擔，屆時就會參與所有該有的活動。

李四川目前以重大招商案為防護牆，透過行政行程維持高度曝光，成功規避過早陷入選戰泥淖。「一月底」將成關鍵轉折點，屆時簽約任務圓滿，李四川是否「華麗轉身」正式投入選戰，將是農曆春節政壇最注目的焦點。

