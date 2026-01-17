戴錫欽憂新北選情「藍綠民調差距正在縮小」李四川：輝達簽約後再說

國民黨北市黨部主委戴錫欽在廣播節目中談到2026新北市長選情時表示，藍綠在地民調差距「正在縮小」，呼籲黨內必須加快整合腳步。對此，台北市副市長李四川回應，待一月底完成輝達簽約等市政工作後，才會考慮選務安排，並將由黨協調、尊重黨部機制；新北市副市長劉和然則強調，黨內競爭不會影響團結。

戴錫欽指出，雖然李四川先前的民調看似領先，但民進黨立委蘇巧慧動作非常積極，因此差距正在縮小，他認為，國民黨黨內整合必須加快節奏。

廣告 廣告

李四川近日陪同台北市長蔣萬安參加AI城市活動時表示，待一月底輝達的簽約完成、告一段落後，才會考慮啟動選務行程，並說將由黨來協調、尊重黨部的機制。

黨內競爭各自衝刺 劉和然：最終一定團結

同一時間，黨內也被點名可能投入新北市長選戰的新北市副市長劉和然，假日也在台北拜會宗教領袖。劉和然表示，國民黨是一個民主政黨，有公平公開的機制；外界擔心是否因為有競爭而造成不團結，他則強調「國民黨一定是一個團結的政黨」。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

國民黨131週年黨慶 鄭麗文：2026繼續光榮台北

王義川暗指北市圖利輝達 戴錫欽轟「豬隊友」、綠營內部也不挺

王義川質疑北市府解約新壽涉圖利 戴錫欽：令人嘆為觀止