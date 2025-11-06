戴錫欽提藍白合 蔣萬安可為民眾黨議員站台

台北市議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽。(戴錫欽臉書)

台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今(6)日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，表示國民黨在明年市議員選舉的最低目標是「單獨過半31席」，並強調若藍白合作成局，國民黨願意展現誠意，市長蔣萬安也可為民眾黨議員候選人站台。





戴錫欽指出，2022年台北市議員選舉，國民黨取得31席、民進黨22席、民眾黨4席、無黨籍2席，平地與山地原住民各1席，共61席。目前國民黨有28席、民進黨18席，他強調要「穩定過半」，提名席次一定超過31人，並在各選區兼顧布局與友黨合作機會。

他表示，藍白若要合作，就要誠心以對。「如果民眾黨願意支持蔣萬安連任，我們也應該展現誠意幫他們站台。」他坦言，這將是黨內協調的挑戰，但作為主委，他會負責溝通、說服，讓合作在實質層面落實。





對於民眾黨部分，戴錫欽透露，現任四席議員（黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪）均將爭取連任，並可能再增派許甫、吳怡萱參選。他強調國民黨不會與民眾黨「對殺」，會尊重彼此的布局，以席次最大化為共同目標。





戴錫欽最後表示，蔣萬安施政表現穩健，市政與選戰布局同步推進，「藍白若能合作，對北市政局及市民都是正面發展」。