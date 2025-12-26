戴錫欽暖心送愛長者 辦公室主任訪紅心字會 為長輩送暖補充營養

生活中心／綜合報導

歲末之際，臺北市議會戴錫欽議長心繫社區長者健康，特請議長辦公室主任林伯修，偕同臺北市食仙扶輪社社長高嘉鴻，日前專程前往紅心字會辦理的信義老人服務暨日照中心（廣慈、達仁）進行關懷，並致贈與臺北市動物園聯名保久乳+新竹臺大醫院輔導農嘉非基改黃豆漿，為長輩補充優質營養。

據了解，此次探訪的重點之一，便是長期支持紅心字會及信義老人服務暨日照中心（廣慈、達仁）的餐食服務，確保獨居或行動不便的長者能夠準時享用到熱騰騰、均衡的餐點。議長辦公室主任林伯修表示，戴議長十分重視長輩們的生活品質與營養攝取，尤其在歲末之際，更要加強對弱勢族群的關懷，讓愛與溫暖持續在社區中流動。

紅心字會副秘書長許雅青、秘書長李顯文向前來關懷中心長者的戴錫欽議長辦公室主任林伯修、食仙扶輪社社長高嘉鴻致謝。（圖／紅心字會）

參與公益的高嘉鴻社長則代表臺北市食仙扶輪社強調，扶輪社始終秉持服務社會的精神，此次與議長辦公室攜手合作，希望透過捐贈營養品，直接提升長輩的膳食品質。一份小小的物資，卻乘載著社會各界對長輩們深切的祝福。

臺北市議會戴錫欽議長辦公室主任林伯修親切與長輩問安。（圖／紅心字會）

紅心字會秘書長李顯文對戴議長辦公室及食仙扶輪社的善舉表達衷心感謝，並表示這批物資將立即投入使用，讓廣慈、達仁日照中心收托的長者，以及信義老人服務中心的長輩都能感受到這份來自社會的溫暖。未來，本會也將持續與各單位合作，共同編織更完善的社區支持網絡，讓長者在臺北能夠安居樂業。













