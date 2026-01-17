戴錫欽曝新北市長整合慢基層憂心 李四川曝要先做這件事

台北市副市長李四川17日出席115年台北隊策勵營開幕式。(記者廖振輝攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年適逢選舉年，對於新北市選情，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨(16日)直言，民進黨參選人蘇巧慧差距正拉近，基層也很擔憂，藍白應該儘速整合。被視為藍營最有力競爭者的台北市副市長李四川今受訪說，尊重黨的機制，目前就是在1月底把輝達簽約完成。

李四川今在台北隊策勵營受訪，媒體問是否農曆年前投入新北市長選戰？李四川表示，都尊重黨部的機制，如果黨決議要他承擔，該有的活動他都會參加，目前還是由黨來協調，看黨本身機制再來處理。

媒體追問李四川是否有個人時間表？李四川表示沒有這種規劃，強調自己現在最重要的任務，是在1月底前把輝達的簽約完成，把該做的工作做完以後，再來考慮其他的事情。

台北市副市長李四川17日出席115年台北隊策勵營開幕式。(記者廖振輝攝)

