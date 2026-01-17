戴錫欽曝與李四川差距縮小！蘇巧慧回應了

▲蘇巧慧今出席淡信慈善基金會「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 綠營新北市長參選人蘇巧慧近日積極勤走地方，藍營則未有明確人選，國民黨北市黨部主委戴錫欽昨日直言，雖然北市副市長李四川先前對上蘇巧慧的民調有所領先，但因藍營還未整合完全，雙方差距正縮小中。對此，蘇巧慧今（17）日受訪時表示，這段時間，她一直照著步調，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺。

蘇巧慧今出席淡信慈善基金會「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」。對於戴錫欽稱與李四川的差距正在縮小一事，蘇巧慧會前受訪時回應，這段時間，她一直照著步調，「我的團隊很有活力，都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺」。

廣告 廣告

蘇巧慧表示，未來她也會像今天這樣，走遍新北市的每一個區塊、握更多的手，讓更多的人直接看到蘇巧慧，讓大家看看，未來的新北市長是不是能由她來擔任，而這也是最好的策略，她會持續進行。

對於近期與親藍地方人士的互動越來越多，蘇巧慧回應，要做一個城市的市長，施政本來就是不分黨派，只要朝著能夠讓新北市更好的方向，大家不分黨派、不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力，這是她未來的目標。

至於民進黨3初選縣市結果出爐，地方卻傳出派系合作可能有問題，蘇巧慧認為，民進黨的傳統一向是初選激烈，但選後一定會團結一致。

蘇巧慧指出，她在新北，很榮幸擔任「新北隊長」的角色，所以她不但會把市長候選人的工作做好、讓更多市民認同，也會帶領整個新北隊，讓議員都能打出全壘打，希望替這座城市的將來做貢獻。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗文嗆關稅談判「國難當頭」 她嘆：唱衰台灣有錢拿嗎？

美光沒變成「台光」！張惇涵：護國神山主峰不動只是向外延伸

學測考生求救「英文」考試！蔡英文神回這句讓21萬網友笑翻