戴錫欽曝蔣萬安2026連任機率：民進黨派「這2人」機會最高

對於2026台北市長選戰，台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6）日說，現任市長蔣萬安連任的機率超過5成；他也分析，民進黨最終派壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或社民黨北市議員苗博雅出戰的機會最高。

戴錫欽今日在廣播節目接受媒體人黃暐瀚專訪，針對2026台北市的選戰，他指出，蔣萬安連任的機率是過半的，但對於國民黨而言，還是必須要審慎樂觀。

戴錫欽認為，蔣萬安最終恐怕是會碰到吳怡農或苗博雅，至於民進黨立委王世堅則是不太可能，王是真心沒有想要選，雖然他不清楚民進黨選對會如何操作，但一定會把吳怡農、苗博雅、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌等人做民調去評估。

戴錫欽坦言，以同質性而言，吳怡農跟蔣萬安最接近，過去選立委時，雙帥就曾對決過，大眾會比較兩人長相、身材、男性魅力，儘管蔣是現任，但蔣必須拿出這一任期的政績來說服選民支持。

戴錫欽直言，藍綠在北市皆有基本盤，綠的縣市首長基本盤有三成五或是四成跑不掉，議員選區則是要看各自經營，而蔣萬安的唯一優勢是現任，所以不能再用形象去包裝，必須要拿出政績說服，這是非常重要的。

