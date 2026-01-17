戴錫欽爆與李四川「差距縮小中」 蘇巧慧曝選戰策略：每天都全力衝刺

記者劉秀敏／台北報導

2026新北市長選戰，民進黨早早拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨則仍未確定是由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川參選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽近日坦言，雖然李四川民調仍領先，但因藍營還未整合完全，與蘇巧慧的差距正在縮小中。對此，蘇巧慧今（17）日受訪回應，這段時間她都是照著自己的步調，團隊也很有活力，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，未來她也會走遍新北市的每個區塊，讓更多的人看到她。

蘇巧慧今日上午出席淡信慈善基金會「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」，會前受訪時，針對戴錫欽稱與李四川的差距正在縮小一事，蘇巧慧回應，這段時間，她一直是照著自己的步調，「我的團隊很有活力，我們都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺。」

蘇巧慧強調，未來她也會像今天這樣，走遍新北市的每一個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到蘇巧慧，讓大家看看，未來的新北市長是不是可以由她來擔任，這是最好的策略，她會持續進行。

媒體關注，近日蘇巧慧與親藍地方人士的互動越來越多，蘇巧慧表示，要做一個城市的市長，本來施政就是要不分黨派，只要朝著能夠讓新北市更好的方向，大家不分黨派、不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力，這是她未來的目標。

此外，民進黨3初選縣市結果出爐，地方卻傳出接下來可能派系合作會有問題，蘇巧慧則說，民進黨的傳統一向是初選激烈，但選後一定會團結一致。她在新北，很榮幸擔任了新北隊長的角色，所以她不但會把自己市長候選人的工作做好，讓更多市民認同，也會帶領整個新北隊，讓議員都能打出全壘打，希望能為這座城市能的將來做貢獻。

