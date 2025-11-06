戴錫欽稱蔣萬安可幫白小雞站台 鍾小平：爭取黃國昌幫我們站台

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6）日接受廣播專訪，被問到台北市長蔣萬安是否可替民眾黨議員參選人站台，戴錫欽稱當然可以。國民黨台北市議員鍾小平則說，既然藍白合就要互相幫忙，蔣萬安幫白營站台，也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台。

鍾小平。（圖／鍾小平辦公室提供）

對於戴錫欽今天在廣播節目專訪上表示，蔣萬安當然可以替民眾黨小雞站台，如果國民黨議員抗議，這是主委要協調的事情，他要讓國民黨議員知道，藍白要合作要誠心，民眾黨議員沒有母雞，影響當然很大，在沒有母雞的情況之下，若願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫民眾黨站台。

鍾小平下午說，戴錫欽提出藍白合概念，蔣萬安選市長連任時，幫民眾黨議員站台，他們是支持的，這就是藍白合的基本款，算是UNIQLO，最後總統2028就是Armani，就要大合、水乳交融。當然既然藍白合就要互相幫忙，舉例說，蔣萬安去幫白營站台，他們也爭取民眾黨主席黃國昌幫他們站台，這就是藍白合具體表現。



