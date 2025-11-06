戴錫欽肯定國民黨2028不再定於一尊是好事 但不支持蔣萬安選2028總統

台北市長蔣萬安。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選後，黨內2028定於一尊態勢被打破，「唯台中市長盧秀燕」局勢不再。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今受訪表示， 2028不再定於一尊，對盧、盧團隊與國民黨都是好事情，過程中就是良性競爭。

戴錫欽說，之前盧秀燕定於一尊，但現在歷經非洲豬瘟危機，要把傷害降到最低，國民黨2028前若有人能崛起能與盧抗衡，對國民黨大加分，證明人才濟濟；若還是盧最強，那理所當然2028還是提名盧。

只不過在黨內重現紛亂後，台北市長蔣萬安也被點名是2028總統大選可能人選，戴錫欽則直言「不支持，希望不要」。

戴錫欽表示，地方選舉選再好，但中央選舉選不贏，仍舊無法掌握國家大政方向。

迎戰2028總統大選，戴錫欽說，非洲豬瘟之前定於一尊氛與上次總統大選大家都期望新北市長侯友宜選總統的氛圍很像，豬瘟對盧秀燕多少有傷，台中市府當然有責任，因為對豬農消費者都有影響，也確實有市政管理疏失。

