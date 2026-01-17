戴錫欽點名鄭麗君卓榮泰可能成北市對手要小心 蔣萬安：專注市政

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北市長選戰，民進黨人選目前尚未確定，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前說，隨著關稅談判告一段落，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選台北市長的可能性逐漸提升中，台北市長蔣萬安要小心應戰。蔣萬安今（17）日上午出席活動前被問及此事，蔣萬安說，離選舉還有很長一段時間，會持續專注於市政。

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

蔣萬安今出席「台北隊策勵營」活動，被問及戴錫欽昨天的說法，蔣萬安回應，現在離選舉還有很長一段時間，就是持續專注在市政。而今天也是台北隊一年一度的策略營，透過一整天跨局處，大家共同的討論，打破框架，聚焦議題，凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每一位市民朋友。

媒體也問，台美關稅底定，但其實蠻多企業總部是設在台北市，那台北市會不會有一些協助方案？另外就是這個農漁業的部分，目前都還沒有放榜，會不會覺得有蓋牌的疑慮？對此，蔣萬安說，去年他就有公開呼籲，希望中央政府能夠對於關稅的進度定期的向國人及立法院報告，因為民眾有知道的權利，那因為這攸關每一位勞工朋友的生計，現在歷經一年的討論之後，希望中央政府能夠完整清楚的向國人來做一個說明。

媒體還問，立法院提出了新興預算動支案包括TPASS，會覺得行政院應該要來順利地完成並且執行嗎？蔣萬安說，他們樂見立法院以民生優先來進行預算的審查，那行政院還是要積極地和立法院來溝通。



