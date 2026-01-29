戴錫欽點名鄭麗君是最強勁對手？蔣萬安：持續專注市政

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝

針對2026台北市長選舉，台北市長蔣萬安力拚連任、民進黨至今人選未定，國民黨台北市黨部主委、北市議長戴錫欽昨接受專訪指出，盛傳行政院長卓榮泰有機會被總統賴清德勸出，但行政院副院長鄭麗君會是蔣「最強勁的對手」。蔣萬安今（29日）被問及看法，他一如過往態度表示，離選舉還有一段時間，持續專注在市政。

蔣萬安下午出席2026台北燈節宣傳記者會，會前被大批媒體堵訪，對於輝達執行長黃仁勳稍早已落地，媒體關注是否確定雙方簽約時間？蔣萬安表示，我們都還是持續和輝達保持聯繫，最主要也是要看黃仁勳這段期間他的行程。

蔣萬安也說，預計就是會在農曆年前完成簽約。

媒體又問，怎麼看戴錫欽點名鄭麗君才是最強勁的對手？蔣萬安回稱，離選舉還有一段時間，我們就是持續專注在施政，推動各項建設。

至於震傳媒昨公布最新2026台北市長選戰民調，卓榮泰、鄭麗君與綠委王世堅都落後給蔣萬安，但以王世堅與蔣萬安的差距最小，蔣聽聞後只笑回，「謝謝。」

