戴錫欽點名鄭麗君.卓榮泰有威脅性 蔣萬安：專注市政

台北市長蔣萬安力拚連任，雖然民進黨人選還沒出爐，不過 國民黨 北市黨部主委戴錫欽，直接點名行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君，都有一定的能量跟知名度，也認同2位是有威脅性的。對此，蔣萬安重申先專注市政。

台北市長蔣萬安沉靜式開箱，拿出上頭有紅藍，兩種不同顏色的紙片，台北市長蔣萬安，親手一一拆解小提燈紙零件，利用直尺壓平凹折處，接著再組裝起來，小提燈也化身變形金剛。

台北市長蔣萬安拚連任，要讓台北燈節不輸人也不輸陣，相較之下民進黨誰來挑戰，至今還沒正式浮出檯面，不過台北市黨部主委戴錫欽先示警，台北市黨部主委戴錫欽說：「其他之前浮出的人選，都還不夠強到足以威脅蔣萬安，但是你說今天不管是，卓榮泰或鄭麗君，第一個一個是閣揆，一個是對美談判的主要負責人，那都有一定的能量跟知名度，(兩位是有威脅性的)當然當然。」

台北市長蔣萬安說：「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政。」過去民進黨北市點將人選中，鄭麗君一直在名列其中，這回鄭麗君關稅談判露出鋒芒，戴錫欽進一步解析，如果是人選是卓榮泰，過去政院與藍白在立法院互槓，將延續地方選區訴求，鄭麗君則可能主打，關稅談判成功包裝理性溫文的形象。

台北市議員(民)許淑華說：「(鄭麗君)這一次扮演這樣的角色，又有國際化，又對於這個政策的孄熟，而且又有完整行政的歷練，這個都是蔣萬安缺乏的。」只是民進黨喊著要徵召鄭麗君，挑戰台北市首都市長寶座已經非首次，據了解就是因為鄭麗君沒有意願，這回鄭麗君再被點名，再加上民進黨祕書長徐國勇才說，北市不缺人選，也可望在農曆年前提名，就看到時公布的人，是否是支持者想要挺的那一位。

