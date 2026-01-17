戴錫欽點名鄭麗君、卓榮泰選北市成強敵 蔣萬安：專注市政

台北市長蔣萬安強調，離選舉還有很長一段時間。(資料畫面)

台北市議長戴錫欽接受專訪時指出，若民進黨派行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君選台北市長，將會成為台北市長蔣萬安的強勁對手。對此，蔣萬安今（17日）回應，距離選舉還有很長一段時間，目前最重要的仍是專注市政，持續推動台北市各項建設。

台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%。目前民進黨2026年台北市長人選未定，台北市議長戴錫欽昨（16日）接受專訪時指出，關稅談判告一段落，民進黨徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君參選台北市長的可能性逐漸提升，雖然台北市是民進黨的艱困選區，但國民黨仍須謹慎面對，台北市長蔣萬安要小心應戰。

對此，蔣萬安今（17日）出席「台北隊策勵營」活動時回應，距離選舉還有很長一段時間，目前最重要的仍是專注市政。在台北隊一年一度的策勵營活動中，跨局處都在討論如何打破框架、聚焦議題、凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每一位市民。

而針對台美對等關稅底定為15%，但許多企業總部皆設在台北市，是否有協助方案，以及農漁業部分是否蓋牌，蔣萬安表示，去年就曾公開呼籲，希望中央政府定期向國人及立法院報告關稅進度，因為民眾有知道的權利，且攸關每位勞工的生計，現在歷經一年的談判後，希望中央政府能夠完整清楚地向國人說明。





