戴錫欽：2026北市綠派吳怡農、苗博雅機會高 王世堅參選戰局大不同
記者周志豪／台北報導
台北市議會議長戴錫欽續掌國民黨台北市黨部主委，將輔選台北市長蔣萬安2026連任一役。戴今受訪時表示，對蔣連任成功機率審慎樂觀。至於民進黨可能推出的挑戰者，戴認為，綠二代吳怡農或現任市議員苗博雅機會高。
至於當前人氣很高的民進黨立委王世堅，戴錫欽認為，王應真心沒有參選意願，但若民進黨要徵召，王也應該也不會拒絕，所以的確也是可能選項。
戴錫欽分析，若蔣萬安最後對上的是吳怡農，因兩人同質性較高，是傳統選戰格局，因台北市理性選民比例高，現任的蔣不能再用形象包裝，必須要拿出更多政績說服台北市民，表示台北隊值得信任。
而若蔣萬安連任對手是王世堅，戴錫欽說，那會是截然不同的選舉形態，因王聲量一定會很高，年輕人關注度也會提升，選舉過程會比較歡樂，但過程會有糖衣毒藥，市黨部也會有不同因應方式。
戴錫欽也意有所指表示，聲量高與受歡迎與是不是適合擔任台北市長，選民會做判斷，「沒出息」很好看，但大家投市長或總統時會有更多的期待與希望兼具的條件，政治人物聲量高是一件事情，但能否適任是另一件事情。
談到歷任市長，戴錫欽也有感而發說，人還是要有核心價值與基本理念，時事議題發酵影響只是一時的，只要維持自己的初衷與理念，不要去想一些有的沒有的奇奇怪怪的事情，選民與歷史會還公道，有時只是時候未到。
國民黨著手草擬2026縣市長提名辦法 「藍白合」是提名四樣態之一
拚2026縣市議員選舉 國民黨：「N+1」制度、青年新人加權百分百「不會倒退嚕」
分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料
