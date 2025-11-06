戴錫欽：2026年北市議員選舉 藍最低標為31席

（中央社記者劉建邦台北6日電）國民黨台北市黨部主委戴錫欽今天表示，針對2026年議員選舉規劃，維持以31席為最低標，至於市長選舉，民眾黨若願支持市長蔣萬安連任，會建議蔣萬安可幫忙站台。

台北市議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問及有關2026年台北市議員選舉布局等議題。

戴錫欽先提及台北市議員席次時說，上屆議員共選出61席，包含國民黨31席、民進黨22席、民眾黨4席、無黨席2席、新黨1席，社會民主黨1席。其中有議員因病過世等情形，目前議會席次為國民黨28席、民進黨18席。

戴錫欽說，針對2026議員選舉，認為最低標至少要維持上次議員選舉結果，也就是拿下31席，若加上新黨等友黨議員，議會席次就可過半，這是首要目標，且北市各選區將採務實提名。

戴錫欽表示，明年議員選舉拿下31席是最低標準，也就每一行政區至少要維持現有議員席次，是否採「N加1」增加各區議員席次，要視後續實際狀況才會評估。

戴錫欽說，期盼藍白合作但希望要誠心且互相，因民眾黨目前未提台北市長人選，若無母雞（市長參選人）帶領小雞（議員參選人）衝刺，可能對白營明年議員選舉有影響。若白營願意表態支持蔣萬安，會建議蔣萬安幫忙站台。

至於2026年市長選舉，戴錫欽表示，蔣萬安爭取連任機率高，且台北市副市長李四川也可能不排除擬參選新北市，但仍要視黨中央提名機制決定，如確定相關機制後，初判李四川可能考慮參選新北市，且他認為李四川的勝選機率高。

戴錫欽表示，雖蔣萬安連任機率預估可能過半，但研判蔣萬安仍要審慎應對，不要覺得目前看似一切都沒問題就鬆懈。

戴錫欽被問及台中發生非洲豬瘟的看法，他說，此狀況確實造成一些經濟損失及民眾與攤商不便，外界會認為責任就是在市長盧秀燕。

戴錫欽說，對於2028年選舉總統人選，國民黨人才濟濟，目前人選看似可能不會僅有盧秀燕，若屆時有更多人投入參選，經過黨內競爭後，盧秀燕仍獲最多支持，就代表是黨內最強人選，理所當然就是要提名盧秀燕，對國民黨而言，有良性競爭更是好事。（編輯：林恕暉）1141106