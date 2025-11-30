戴錫欽：2026盼民眾黨支持蔣萬安連任 跨黨輔選從寬考量

國民黨北市黨部主委戴錫欽(左)喊話民眾黨支持蔣萬安連任。圖右為國民黨主席鄭麗文資料照 廖瑞祥攝



國民黨北市黨部今（30日）舉辦黨慶活動，身兼黨部主委的台北市議長戴錫欽表示，「鄭黃會」後，藍白合大框架很明確，盼民眾黨支持台北市長蔣萬安連任，他樂見其成也非常感謝，若民眾黨有需要，蔣萬安會慎重考慮跨黨站台；市黨部與蔣萬安態度清楚，跟北市府政策配合、尊重在地議員，輔選將從寬考量。

至於議員提名，戴錫欽說，希望希望國民黨、友黨席次極大化，上次選舉，國民黨在61席中當選31席議員，剛好過半，這次也會以過半為提名策略，不會過度膨脹也不會限縮。一切待黨中央公布提名辦法，接著依照黨中央辦法公告台北市提名辦法，包括是否採取全民調與新人、青年加權等，讓有意參選者有所依循。

至於有人訴求投給蔣萬安就是投給國民黨主席鄭麗文，戴錫欽說，每個從政者都是獨立個體，每人都有各自論述，相信蔣萬安過去三年表現有目共睹。

