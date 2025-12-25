戴防毒面具可拒載！北捷祭「張文條款」網酸爆：他根本沒進站

北捷祭出「張文條款」，未來配戴防毒面具、頭盔等武裝穿者，經勸導未改善將拒絕運送。 圖：擷自台北捷運臉書

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，兇嫌張文穿著戰術背心，頭戴防毒面具投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇。事後北捷祭出「張文條款」，未來配戴防毒面具、頭盔等武裝穿者，經勸導未改善將拒絕運送，該規定一出，引發網友議論紛紛，就有網友突破盲點表示，「他根本沒進站，是要怎麼禁止？」認為這個規定因噎廢食。

對於19日發生的隨機殺人案，北捷祭出新規定。台北捷運公司表示，旅客未來佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

對此，政治粉專「聲量看政治」表示，「假設有人不是放煙霧彈，是放別種東西呢？是警網與疏散能否即時啟動吧…你們當天疏散超級不及格。」引起很多網友討論，更有網友突破盲點直言，「他根本沒進站是要怎麼禁止」、「二愣子因咽廢食」、「監視器看不到煙霧 捷運族每天曝險中，可怕」。

政治粉專「聲量看政治」表示，「假設有人不是放煙霧彈，是放別種東西呢？是警網與疏散能否即時啟動吧…你們當天疏散超級不及格」。 圖：擷自聲量看政治臉書