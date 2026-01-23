戴電子腳環難走路 法官裁黃呂錦茹改電子手鐶 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被控雙吳罷免連署造假案，遭台北地檢署依偽造文書、違反個資法起訴的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，去年8月1日經台北地院裁定以1000萬元交保，配戴電子腳鐶，不過，黃呂錦茹提出聲請，指電子腳鐶造成其兩腳重量不平均，不良於行，請求撤銷科技設備監控或變更配戴至手部，合議庭裁准改以電子手鐶設備監控。可抗告。

黃呂錦茹聲請主張，她所涉犯嫌，為法定本刑5年以下之罪，並非重罪，被告年逾76歲，家人、住居所及資產均在我國境內，無逃亡之可能性。而且她已坦承起訴書所載犯行，未聲請傳喚證人或調查其他證據，亦不爭執本案證據資料之證據能力，無湮滅、變造證據或勾串共犯、證人之虞。

且她業經北院宣告新台幣1000萬元之高額保證金，並限制住居、出境、出海，已可確保後續審判程序之進行，本案無配戴科技設備監控之必要，聲請撤銷科技設備監控處分。

黃呂錦茹主張，她年事已高，肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶造成其兩腳重量不平均，致其兩側臀部肌肉發炎、腰椎退化關節炎併骨刺形成、右側臀部梨狀肌症候群等症狀，加上身體問題需至醫院進行核磁共振等精密儀器之檢查，若被告仍配戴科技設備監控，將無法進行檢查，如認仍有繼續配戴科技設備監控之必要，請求變更配戴至手部，或希望以個案手機、定時拍照報到等方式取代原處分。

檢察官的意見則認為，科技設備監控除原羈押之替代處分外，亦係為確保被告始終到案進行訴訟程序所必要，黃呂錦茹為具一定經濟實力之人，保證金不足擔保被告必定遵期到案；又被告雖年事已高，然被告於接受電子腳鐶之科技設備監控期間，有數次陳報遠途外出之紀錄，足認電子腳鐶對被告並未造成難以負荷之程度。

且被告縱有肌肉髖骨疼痛之情況，未必係電子腳鐶所造成，被告所稱需進行核磁共振之檢查，亦無影響被告健康之急迫性，依我國醫療水準，應有其他精密檢查可資取代，個案手機僅係每日特定時段拍照報到，無從確保被告全程到庭審理及執行，本案雖非重罪，然被告所涉犯行造成我國選舉罷免制度之影響非輕，且本案方進行準備程序，尚不宜撤銷被告之科技設備監控。

合議庭審酌黃呂錦茹病症確對她日常行走活動造成一定程度之影響，而配戴電子腳鐶也有造成其腳部負擔之可能，如以電子手鐶之方式取代，與電子腳鐶之定位方式、強固性差異不大，均可達成定位監控被告所在之功能，且重量較輕，對被告身體所造成之負擔較小，變更為電子手鐶之科技設備監控方式。

