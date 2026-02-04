戴高樂號老化在即！法國急推新一代核動力航母「PANG」力拚2038前交付

法國「PANG」航母概念示意圖，政府目標預計2038年交付。 圖：翻攝自 騰訊網 空天力量

據外媒報導，法國政府已正式啟動新一代核動力航空母艦「PANG」的前期準備工作，凸顯換裝需求的迫切性。法國軍方指出，新航母排水量將提升至 7.5 萬至 8 萬噸，可容納更多新型戰機，也為未來無人機作戰系統提供足夠冗餘。

現役「戴高樂號」自 1994 年服役以來屢次出現技術故障，包括動力系統、螺旋槳等關鍵部件可靠性問題，其使用壽命已接近尾聲，預計於 2038 年前後退役，因此新航母建造必須提前啟動，以確保海軍航空作戰能力的連續性。

新航母建造計劃預計創造約 2000 個工作崗位，並帶動超過 800 家上下游企業參與，涵蓋核動力、造船、電子與武器系統等多個領域。對法國而言，這不僅是提振國內產業鏈的機會，也可彰顯政績。

法國作為目前世界唯二、歐洲唯一的核動力航母國，航母仍是進行遠洋部署與展示國家實力的核心平台。在俄烏戰爭重塑歐洲安全格局、美國戰略重心部分轉向印太的背景下，法國希望藉由新一代航母，維持快速反應能力並鞏固其在歐洲防務合作中的領導地位。

不過，新航母項目仍面臨多重挑戰。儘管法國在航母整體設計與核動力系統上堅持自主，關鍵艦載設備如電磁彈射系統與先進攔阻裝置，仍須仰賴自美國進口。

此外，法國自身在財政、工業及項目管理上的挑戰同樣不容忽視。新航母建造預算約 50 億歐元（不含艦載機），整個航母編隊與航空聯隊全周期費用可能超過 250 億歐元。公共債務負擔沉重，國防預算有限，議員曾提議延後建造以釋放資金用於更急迫裝備更新。

大西洋造船廠現需同時承擔民用與軍用船舶建造，產能分配與工程管理能力將直接影響進度。加上法國距上次建造核動力航母已超過二十年，相關設計與建造團隊需重新集結，關鍵工藝與供應鏈可能出現斷層。專家認為，雖然政府立下 2038 年交付的目標，但實際進展仍存在不確定性。

