戴黑框眼鏡「撞臉蔣經國」 陳見賢：傳承經國先生愛民如子精神

新竹縣副縣長陳見賢元旦升旗典禮的扮相，被網友認為神似前總統蔣經國。（圖：陳見賢臉書）

新竹縣副縣長陳見賢有意和立委徐欣瑩爭取國民黨2026新竹縣長提名。新竹縣政府昨天（1日）元旦在府前廣場舉行升旗典禮，陳見賢現身時戴了一副經典的「黑框眼鏡」，不少網友紛紛留言：「神似蔣經國！」對此，他也回覆「 真的嗎？謝謝您的讚美」。

陳見賢昨天以淺藍色夾克搭配全新亮相的黑框眼鏡出席典禮，他在臉書發文表示，新的一年祈願國運昌隆，人民安居樂業。留言區瞬間引發討論，網友紛紛認為，戴上這副黑框眼鏡的陳見賢，和已故前總統蔣經國相當神似，支持者留言：「經國、見賢～傻傻分不清楚」。

對於網友的評價，陳見賢表示，感謝大家的關注，也解釋會戴起眼鏡是因為市政繁忙，加上近日行程緊湊，眼睛有些酸澀，藉由眼鏡保護視力，並提到造型的改變是新氣象的象徵，但服務鄉親、建設新竹縣的初心永遠不會改變。

陳見賢並提到蔣經國是他非常敬重的政治家，自己從政以來也都以蔣經國為榜樣，自己不敢自比為經國先生，會持續把經國先生愛民如子的精神傳承下去。

國民黨2026新竹縣長人選至今沒有確定，原本立委林思銘、新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩有意角逐，日前經黨中央協調後，林思銘確定退出。陳見賢日前也透過競選辦公室發聲明，隔空感謝林思銘持續堅守立法院，為國家、為人民全力打拚，也一步一步實踐他對新竹縣民的承諾。