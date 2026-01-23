一戴＂馬＂上好運！2026開運飾品清單：AHKAH、Pandora、施華洛世奇…這些幸運符號必收

（圖／品牌提供）

如果說新年穿搭是門面，那「開運飾品」就是默默加分的關鍵角色。馬年將至，飾品配件不約而同把祝福藏進細節裡，從風箏、駿馬到馬蹄與鑰匙，這些小巧卻有力量的設計，成了新春最時髦的幸運符。

開運飾品：AHKAH全新Cerf-volant(風箏)鉑金系列

AHKAH 的 Cerf-volant（風箏）系列，乍看精緻優雅，細看其實很有「向前感」。設計靈魂來自兩顆三角形切割鑽石，透過精準比例與細膩鑲嵌，勾勒出如風箏迎風飛揚的線條。不是急著往前衝，而是順著風、穩穩上升的姿態，特別適合新的一年。

(左)AHKAH cerf-volant系列／24,900-30,400元，(右)AHKAH cerf-volant系列／35,000-36,900元（圖／品牌提供）





新春推出的鉑金版本，光澤純淨、線條洗練，鑽石的清透感被襯托得剛剛好，不浮誇卻很耐看。對於想要低調開運、又不想被看出來太刻意的人，這系列完全對得上頻率。

(左)AHKAH cerf-volant 系列／25,400-126,000元，(右)AHKAH cerf-volant 系列 & chandelier line系列／21,700-31,100元（圖／品牌提供）





開運飾品：Pandora 2026 春節系列，「Horse好事」連連

Pandora 則是把「馬」這個主角直接請上舞台，用駿馬奔馳的姿態，把祝福變得很有動能，有種「一路順、一路跑得開心」的輕快氛圍。Murano琉璃材質的駿馬吊飾，色澤溫潤卻不單調，帶著一點童趣與節慶感，很適合當作日常配戴的小亮點。

Pandora駿馬迎幅 Murano琉璃吊飾／3,080元（圖／品牌提供）





開運飾品：SWAROVSKI馬年Symbolica系列新品

偏好更經典、帶點象徵意味的設計，那SWAROVSKI的馬年 Symbolica 系列會讓人多看兩眼。

SWAROVSKI Symbolica 鏈墜／5,800元（圖／品牌提供）





系列以「馬蹄鐵」為靈感，這個從古至今都被視為幸運符的元素，被轉化成當代珠寶語言。玫瑰金色調金屬搭配水晶光澤，線條俐落卻不失細節，無論是項鍊、耳環或手鍊，將精緻優雅與文化意蘊交相輝映，有一種安定人心的力量。

SWAROVSKI Symbolica 手鏈／4,600元、Symbolica 水滴形耳環／6,300元、Symbolica 耳釘／5,300元、Symbolica 鏈墜／5,800 元（圖／品牌提供）





開運飾品：agete馬蹄鑰匙項鍊

屬於溫柔派的幸運象徵、來自agete 的馬蹄鑰匙項鍊，把兩個意象合而為一：馬蹄代表留住幸福，鑰匙象徵開啟未來。設計不張揚，卻很耐人尋味，特別適合當作新年的自我犒賞或祝福禮物。就連包裝也很有巧思，能立起展示的盒蓋，讓項鍊自然成為焦點。

agete馬蹄鑰匙項鍊／10,800元（圖／品牌提供）

agete馬蹄鑰匙項鍊／10,800元（圖／品牌提供）





新的一年、或許不需要許太多願望，選一件對你有意義的幸運符，就夠了。

