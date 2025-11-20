戶外二手菸暴露近5成 禁行人吸菸提案達門檻

（中央社記者陳婕翎台北20日電）戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，據調查台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%，鑑於國際城市今年相繼戶外禁菸，台灣公共政策網路參與平台倡議禁止行人吸菸，近日達附議門檻。

提議者Gab.Lan在今年9月26日提案指出，行人在道路上無法避免二手菸，尤其兒童、孕婦、長者等族群受害最深，不僅應禁止「邊走邊吸菸」，更應逐步推動公共空間全面禁菸，避免「劃設吸菸區」的灰色地帶，確保非吸菸者免於被動吸菸，提升城市整潔與形象。

提議者認為，透過明確法規、標示與宣導，搭配稽查與罰則，逐步建構無菸公共環境，減少二手菸危害，打造更乾淨、舒適的城市公共空間，傳遞健康城市形象，符合國際無菸趨勢；不少贊成民眾也留言指出，公共區域本就應該全面禁菸、應該設立封閉的吸菸區等。

近年愈來愈多國家加強提倡禁止戶外吸菸，繼澳洲墨爾本從2014年喊出要成為世界上首個「無菸城市」後，南澳去年3月起實施室外禁菸新法，日本大阪全市今年起戶外公共場所禁菸，違者罰1000日圓，有「時尚之都」美譽的義大利米蘭也從今年元旦起禁止戶外抽菸。

反觀台灣，菸害防制法執行多年，室內禁菸有感，二手菸暴露率從97年27.8%大幅下降至113年3.2%，當癮君子被趕到街上，戶外二手菸問題仍在，即使民國112年再次修法，不抽菸者在台灣街道上仍無處可躲，據113年國民健康署調查顯示，戶外二手菸暴露率達48.9%。

深入分析研究，二手菸暴露者表示最常有人在面前吸菸的室內外公共場所依次為馬路上、街上、騎樓等戶外通行場所27.9%、公園及風景區7.7%、連鎖便利商店門市前騎樓7.7%、餐飲店室外、露天餐飲店、戶外婚喪喜慶場合6.3%，及夜市、路邊攤、露天菜市場4.9%。

不論是台灣街道全面禁菸或效仿日本設戶外定點吸菸亭皆討論多年仍舊難達共識。衛生福利部國民健康署今天透過文字向中央社記者說明，現行菸害防制法明定禁菸場所，授權地方主管機關得因地制宜，依場所特性、通風狀況及人流量等因素，公告指定戶外禁菸場所。

國民健康署進一步解釋，目前已有多縣市公告人行道、校園周邊、公車候車亭及夜市等為禁菸區並加強稽查，將持續與地方合作，鼓勵各地擴大營造戶外無菸環境，以降低二手菸暴露。

針對台灣公共政策網路參與平台倡議禁止行人吸菸提案，國健署表示，將於成案2週內聯繫提案人了解訴求，並依規定於明年1月15日前於平台公開回應研議方向及參採情形，相關研議也將納入地方及相關部會意見，評估後續可行措施。（編輯：陳清芳）1141120